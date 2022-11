Christian Nodal se vuelve ¡LEYENDA! de la música al conseguir histórico récord

Christian Nodal lanzó una de las canciones más exitosas a principios de 2022: “Ya no somos ni seremos”, misma que a escasos días de concluir el año le brinda la satisfacción de estar certificado con “platino 4x”, según información que subió a sus cuentas oficiales para festejar con sus más de 9 millones de seguidores.

El 18 de febrero Sony Music mandó un comunicado de prensa en el que daba a conocer que el joven de 23 años quien está conquistando los mejores escenarios y rompiendo esquemas con su estilo “mariacheño” tenía en su lista una nueva producción.

Cabe destacar que esto también sucedió solo días después de que la información del rompimiento con Belinda era una de las noticias que acaparaba todos los titulares.

“Mi gente, no me cabe en el pecho la emoción de poder compartir con ustedes una vez más mis sentimientos en letras y canción. Hoy, por fin, pueden disfrutar de mi nuevo sencillo ‘Ya No Somos Ni Seremos’. Espero que puedan sentirlo tanto como yo al componerlo y que pronto lo cantemos juntos”

CHRISTIAN NODAL