Myrka Dellanos presume sus curvas usando leggings deportivos grises

Myrka Dellanos ha dado una sorpresa a sus seguidores en Instagram, pues publicó un video en el que aparece muy sexy, luciendo su figura en un conjunto deportivo de top y leggings en color gris, demostrando que a sus 57 años se mantiene en excelente forma. El outfit es de la misma línea que promociona su hija Alexa Dellanos.

La conductora del programa “La mesa caliente” aprovechó que se está llevando a cabo el mundial de futbol para posar sentada en un balón gigante, luciendo muy a la moda al combinar un jersey deportivo con ajustados pantalones negros: “Como ven, nos estamos divirtiendo muchísimo!”

El mes pasado Myrka Dellanos personificó a Jenni Rivera en un homenaje de Telemundo a varias divas, recibiendo buenas críticas. Ella hizo un playback del tema “Inolvidable” de la diva de la banda y comentó su experiencia: “Estaba con muchos nervios porque ella es muy querida y deseaba hacer lo mejor posible. En fin, la pasamos rico, nos reímos muchísimo con el público. Espero ustedes lo hayan disfrutado”. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

