¿Podrá México concretar el milagro contra Arabia Saudita? Expertos dividen opiniones sobre posible actuación del Tri (Video)

La Selección de México suma tan solo un punto de seis posibles en dos presentaciones, por si fuera poco no ha podido anotar en ninguno de los dos partidos del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, varios analistas muestran confianza en que los dirigidos por Gerardo Martino puedan revertir la situación y sacar un buen resultado ante la complicada Selección de Arabia Saudita.

La Opinión consultó a un grupo de reconocidos expertos en la materia, y dieron su punto de vista acerca del crucial partido entre México y los dirigidos por el francés Hervé Renard.

Amor propio para la Selección de México

El reconocido periodista deportivo Fernando Schwartz aseguró que el Tri debe mostrar amor propio y “ponerse las pilas” para producir llegadas de gol. “Si produce bien llegadas de gol, alguna tiene que caer y si logra anotar temprano, el equipo puede retomar confianza y la esperanza muere al último”.

No obstante, aseguró que un mal Mundial puede ser revertido el día de mañana con tan solo lograr un buen resultado.

El periodista deportivo de TV Azteca, Rodolfo Vargas, aseguró abrazarse a la esperanza de que el Tri obtenga un buen resultado. “Desafortunadamente no se si con la combinación de resultados vaya a darse, pero el escenario que todos esperábamos era llegar a este tercer partido con vida y que ganando a Arabia Saudita clasifiquemos”.

Añadió que es el escenario que se esperaba y ahora hay que salir a buscar y esperar conseguir el resultado.

Gibran Araige de TUDN cree que México tiene posibilidades de ganarle a Arabia Saudita, y destaca que ante la necesidad del resultado mañana podría darse la sorpresa. Además considera que la oncena dirigida por Gerardo Martino tiene mejor plantel que los dirigidos tecnicamente por Hervé Renard.

Complicado pero no imposible para los dirigidos por Gerardo Martino

Por su parte Alejandro Gómez del Diario AS no es tan optimista, aunque cree que México al menos va a mejorar en su juego. “Depende más de que mañana gane Polonia y que México por fin consiga goles para superar a un complicado equipo árabe. Lo veo complicado pero no es imposible”, aseveró.

Para Enrique Beas de MVS Televisión, el destino lo decidirá el encuentro entre Argentina y Polonia, lo mismo piensa su compañero Luis Castillo que calificó la gesta de compleja, al igual que lo es el equipo árabe.

Édgar Cauich del LA Times cree que México se impondrá a su similar de Arabia Saudita, sin embargo ve complicada la clasificación por el otro resultado y vaticina que a los dirigidos por Gerardo Martino les va a faltar algún gol para acceder de ronda.

De AB Noticias, Carlos Rodríguez ve la gesta complicada, sobre todo a la hora de pasar a la defensa saudí. “Veo muy dificil que se logre taladrar esa defensa y México lo que necesita son goles. Yo creo que México gana mañana pero no le va a alcanzar la diferencia de goles para pasar a la siguiente ronda“, señaló.

La esperanza de Luis García

El legendario ex delantero de la Selección de México y ahora comentarista de TV Azteca, Luis García, afirmó que México se juega la vida contra una Arabia Saudita que se coló en una fiesta donde no se tenía planeada como invitada. “En el contexto del Mundial, México es mejor que Arabia Saudita con todo respeto, así como Argentina es mejor y lo hizo patente”, afirmó.

“Tengo las esperanzas más allá de las sensaciones de molestia con la Selección Nacional que acabe ganando y se den una serie de combinaciones. No creo que México pueda ganar por cuatro goles pero esperamos que haga uno o dos y Argentina meta otros más para acceder a la siguiente ronda”, finalizó.

