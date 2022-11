Vecina vio como responsable del triple asesinato en Riverside se llevaba a niña de 15 años sin zapatos ni pantalones

Una vecina que llamó al 911 para tratar de ayudar a una niña de 15 años en Riverside describió haber visto al sospechoso llevarse a la adolescente sin zapatos ni pantalones, antes de que la casa de su familia estallara en llamas, según publicó ABC7.

El crimen se desarrolló el día después del Día de Acción de Gracias. Según los investigadores, Austin Edwards, de 28 años, ayudante del alguacil en Virginia, condujo hasta el sur de California para encontrarse con la adolescente.

La policía señaló que Edwards mató a la madre de la niña, Brooke Winek, de 38 años, y a sus abuelos, Mark y Sharie Winek.

Los asesinatos se debieron a un incidente de engaño en línea que involucró a la hija adolescente de una de las víctimas, informó la policía.

Antes de que se desarrollara el crimen, una vecina de la familia llamó a la policía para denunciar un automóvil desconocido con placas de Virginia estacionado en su entrada.

Los investigadores dijeron que ella volvió a llamar a la policía unos 30 minutos después de que vio a Edwards caminando de regreso a su Red Kia Soul con la adolescente, quien, según los informes, no vestía zapatos ni pantalones.

La policía dijo que la adolescente intentó decir algo, pero la vecina afirmó que la niña no emitió una sola palabra.

“Parecía un poco angustiada, por lo que fue lo suficientemente preocupante para estas personas llamar”, dijo el oficial de policía de Riverside. Ryan Railsback.

Momentos después, la casa en la cuadra 11200 de Price Court, de donde aparentemente habían venido Edwards y la niña, ardió en llamas.

Los bomberos sofocaron el incendio y encontraron los cuerpos de los tres miembros de la familia Winek tirados en el suelo en la entrada principal.

“La forma cómo fueron encontrados fue bastante perturbadora, era obvio que fue homicidio”, dijo Railsback.

Dado que la vecina que denunció el auto de Edwards proporcionó el número de la placa a la policía, los detectives no tardaron mucho en localizarlo.

Un helicóptero del alguacil vio el vehículo del sospechoso en la autopista 247 en el área no incorporada de Kelso y lo siguió hasta que respondió un equipo SWAT.

Las autoridades dicen que Edwards, quien conducía con la adolescente, obligó a los agentes en una persecución y disparó contra los agentes. Poco después, los agentes le dispararon y lo mataron.

La adolescente no resultó herida y actualmente se encuentra bajo custodia protectora, según la policía.

“Creíamos que estaba armado y era peligroso, por supuesto que lo sabíamos, acababa de matar a tres personas, así sucedieron las cosas, este sospechoso ya no podrá aprovecharse de nadie más”, dijo Railsback.

La policía cree que el joven de 28 años se hizo pasar por un adolescente en línea y fue una de las formas en que pudo atraer a la adolescente.

Desde entonces, la policía realizó una entrevista inicial con la niña, pero señaló que la investigación puede llevar un tiempo dadas las circunstancias. Están tratando de averiguar cuándo y dónde se conocieron.

Edwards había trabajado para la Policía del Estado de Virginia y anteriormente completó la Academia de Policía del Estado de Virginia en enero de 2022.

Fue contratado por la Oficina del Sheriff del Condado de Washington en noviembre de 2022 y recientemente comenzó la orientación para ser asignado a la división de patrulla, según investigadores

La Oficina del Sheriff del condado de Washington dijo que los empleadores anteriores y la Policía Estatal de Virginia fueron contactados durante el proceso de contratación y dijeron que “ningún empleador reveló ningún problema, reprimenda o investigación interna relacionada con Edwards”.

“Es impactante y triste para toda la comunidad policial que una persona tan malvada pueda infiltrarse en las fuerzas del orden mientras oculta su verdadera identidad como depredador y asesino informático. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Winek, sus amigos, oficiales, y todos los afectados por este crimen atroz”, dijo el alguacil del condado de Washington, Blake Andis.

Se desconoce la causa exacta de la muerte de la familia Winek.

Durante una vigilia durante el fin de semana, los vecinos dijeron a Eyewitness News que la familia Winek siempre fue amable y se desvivió por ayudar a la comunidad. La familia de las víctimas estuvo presente pero no quiso hablar con los medios.

“Solo quiero que todos sepan lo amorosos que fueron. No se merecían esto. No estoy comiendo. No estoy durmiendo. Simplemente me golpeó muy, muy fuerte”, dijo Bonnie Davis, quien ha vivido al lado de los Wineks durante dos décadas. “Eran ese tipo de personas que nunca te despertarías para pensar que escucharías esto de ellos”.

Mientras tanto, la familia Winek emitió el siguiente comunicado el lunes.

“La familia Winek quisiera agradecer a todos por su amor, apoyo, oraciones y paciencia durante este momento horrible de nuestras vidas. Mark, Sharie y Brooke eran personas amorosas que no merecían esta tragedia.

“Todavía estamos procesando la nueva información proporcionada por las autoridades y hablaremos más en una conferencia de prensa junto con el Departamento de Policía de Riverside más adelante esta semana. Mientras tanto, si se siente impulsado a hacerlo, haga una donación a la página de GoFundMe ‘Winek Family Fund’ para apoyar a quienes se quedaron atrás”.

