Sospechoso del tiroteo en Colorado, Anderson Aldrich, estranguló a su propia madre

El padre de Anderson Aldrich, acusado de matar a cuatro personas en un tiroteo en un bar LGTB de Colorado, admitió que su hijo tenía “mucha ira” y estranguló a su propia madre durante un arrebato doméstico violento.

Aaron Brink, un luchador de artes marciales mixtas (MMA9 y ex estrella porno le dijo al diario New York Post que su ex esposa, Laura Voepel, lo llamó para decirle que su hijo se había vuelto cada vez más violento hace aproximadamente un año.

“Ella dijo que estaba realmente loco”, dijo Brink. “Era muy agresivo y ella se quejaba de él. No apruebo la violencia. … Ella dijo que él era (muy violento con ella) y yo dije: ‘¿Él era? Bueno, lo siento por ti’… Él la estranguló”.

En un incidente separado en 2021, Aldrich, quien se identifica como no binario, supuestamente amenazó con matar a sus abuelos cuando mencionaron planes para vender su casa y mudarse a Florida, según los informes.

La abuela le dijo a la policía que Aldrich “va a ser el próximo asesino en masa y ha estado recolectando municiones, armas de fuego, chalecos antibalas y almacenándolos en el sótano de la residencia”.

Brink dijo que la última vez que habló con Aldrich hace unos cinco o seis meses, el joven de 22 años le dijo que necesitaba verlo con urgencia.

“Fue un poco incómodo para mí”, recordó Brink de su conversación. “Había algo mal con él”.

Brink dijo que pensó que la solicitud era extraña ya que habían estado separados durante más de una década. Su conversación también se disolvió rápidamente en una discusión, cuando Aldrich hizo un comentario “irrespetuoso” sobre la nueva esposa de su padre.

“De hecho, hice más intentos de enviarle un correo electrónico”, dijo Brink. “Ha sido un poco tóxico… era demasiado poco, demasiado tarde. Creo que ya perdimos la oportunidad… En ese momento creo que estaba buscando tomar represalias o algo así. Quería verlo para intentar que funcionara”.

Brink, de 48 años, dijo que no sabía si Aldrich poseía armas, pero señaló que había mostrado interés en los francotiradores y que quería estar en el ejército en algún momento.

Irónicamente, Aldrich fue sometido por dos militares, el veterano del ejército de los Estados Unidos, Richard M. Fierro y el suboficial de segunda clase de la Marina, Thomas James, después de que supuestamente irrumpió en el Club Q en Colorado Springs, el 19 de noviembre con una ametralladora y comenzó a disparar, matando a cinco personas e hiriendo a decenas más.

Aldrich aún no ha sido acusado formalmente, pero podría enfrentar cinco cargos de asesinato en primer grado y delitos motivados por el odio cuando vuelva a comparecer ante el tribunal el 6 de diciembre. Permanece en la cárcel sin derecho a fianza.

Cuando se le preguntó si sabía que Aldrich se identificaba como no binario, Brink dijo que no sabía qué significaba eso y agregó que era de la “vieja escuela”.

“No hay dudas sobre si eres hombre o mujer… no hay dudas sobre eso”, dijo Brink. “Tiene mi genética, así que será bastante heterosexual”.

Brink dijo que ha recibido críticas por comentarios anteriores que hizo que fueron “malinterpretados” como anti-homosexuales.

“No soy anti-gay en absoluto. No tengo ningún problema con los homosexuales”, dijo al diario. “No participaré (en) la homosexualidad y prefiero que mi hijo no haga lo mismo… Realmente me alivió mucho saber que no era gay”.

Añadió: “La vida de todos importa. Tu vida importa. El género que eres… gay o heterosexual… Tengo un corazón. Mi corazón está con las víctimas. Las palabras no pueden describir cuánto lo siento”.

Brink dijo que su breve relación con Voepel fue “tóxica” y que no tuvo más remedio que dejar a su hijo, que nació con el nombre de Nicholas. Dijo que su relación con su exesposa y su hijo “cayó en picada” cuando se convirtió en una exitosa estrella porno con el nombre de “Dick Delaware” en 2002.

Dijo que Aldrich se avergonzó y fue intimidado repetidamente por su decisión de unirse a la industria del porno.

“Fue mi elección ser una estrella porno, pero pensé que diría: ‘Genial.¡Mi papá es una estrella porno! Como, ‘¿Qué hace tu papá? ¡Mi papá es una estrella porno!’”, dijo Brink.

“Pero hoy en día, son los nerds los que empujan a la gente. Es tan al revés para mí. Los atletas están siendo intimidados ahora. … Y los grandes deportistas tontos como yo … que no saben cómo usar una computadora … ¡ahora están siendo intimidados!”

Fue por esta época que Brink dijo que también comenzó a consumir drogas. Dijo que su aparición en el programa de televisión “Intervención” también se convirtió en un punto sensible entre él y su hijo, quien para entonces pidió cambiar su nombre cuando cumplió 15 años.

Brink dijo que aún no ha hablado con su hijo, pero los abogados defensores le dijeron que ejerció su derecho a permanecer en silencio cuando fue arrestado.

Brink dijo que ya no está involucrado con la pornografía y se mantiene haciendo trabajos de construcción y peleas de MMA. Dijo que su aparición en “Intervention” funcionó y que ha estado fuera de las “drogas duras”, pero aún toma Ketamina de vez en cuando.

Espera pelear en otro combate pronto y planea donar una parte de las ganancias a las víctimas y sus familias.

“No hay palabras que puedan hacer que esto desaparezca”, dijo conteniendo las lágrimas. “Rezaré por ellos. Ellos están en mis oraciones. Eso es todo lo que puedo decir en este momento”.

