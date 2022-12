Capturan a adolescente de 15 años en Florida por disparar y matar a otro mientras jugaba con una pistola

La policía de Miami-Dade dijo el miércoles que arrestó a Darrell Hobley y estaba buscando a otros dos en relación con el tiroteo fatal de un jugador de fútbol americano de North Miami High School, quien recibió un disparo de arma de fuego en el pecho en medio de una especie de juego.

Según las autoridades, el fallecido, Mekhi Stevenson, su hermano de 15 años y otros tres amigos estaban dentro de una habitación de una vivienda cuando Hobley sacó un arma de fuego y comenzó a apuntar con ella a varios del grupo, al parecer como parte de un juego.

North Miami High School football star Mekhi Stevenson killed in NE Miami-Dade shooting https://t.co/04RVQfVpiB — CBS4 Miami (@CBSMiami) November 30, 2022

La madre de la víctima, Sonya Stevenson, relató parte de la tragedia y dijo que, “(Mekhi) era un gran niño, siempre sonriente, siempre riendo y siempre bromeando. Él significaba todo para nosotros. Significaba el mundo para nosotros, todo. Es tan difícil. Dios mío. Era un gran chico, tan humilde, tan pacífico, tan afable. Tan respetuoso”.

“No juegues con armas. No sabes la devastación que las armas pueden traer a una familia, estoy tan herida y tan devastada. Una vez que la bala sale de un arma, no puedes soportarla… Solo les ruego a estos niños que escuchen. Las armas no son juguetes. Son reales”, insistió.

El niño de 15 años enfrenta cargos que incluyen homicidio involuntario, posesión de un arma de fuego por parte de un menor y exhibición indebida de un arma de fuego, según una declaración escrita de la policía.

“Él apuntó el arma de fuego a la víctima e intencionalmente apretó el gatillo una vez, golpeando a la víctima en el pecho”, añade la orden de arresto.

Stevenson trató de caminar hacia una de las puertas de la casa, pero se derrumbó en el suelo, señalaron las autoridades.

Cuando un equipo del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudió al lugar, junto con la Policía, declaró a Stevenson muerto.

La Policía dijo que dos amigos de Stevenson involucrados en el tiroteo huyeron de la vivienda de Sierra Drive y no ha dado con su paradero, por lo que ha solicitado información a la ciudadanía.

Un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade confirmó el martes que Stevenson no era un estudiante actual en el distrito escolar, pero había jugado fútbol en la Escuela Secundaria Superior de North Miami.

