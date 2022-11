Familias mexicanas buscan hasta $2 mil millones de dólares en restitución por desalojos forzosos de Palm Springs hace 70 años

Cientos de familias mexicanas y afroamericanas anunciaron el martes la presentación de un reclamo enmendado que afirma que la ciudad de Palm Springs causó daños por hasta $2 mil millones de dólares a los residentes que fueron desalojadas por la fuerza del vecindario de la Sección 14 del centro en las décadas de 1950 y 1960.

La Sección 14, un vecindario de una milla cuadrada propiedad de Agua Caliente, banda de Indios Cahuilla fue la principal área residencial para personas de color desde 1930 hasta 1965. Los desalojos comenzaron a fines de 1954 y continuaron durante 12 años hasta 1966.

Los abogados que representan a las familias desalojadas realizaron una conferencia de prensa en Los Ángeles para anunciar el reclamo por daños y perjuicios.

“Mi padre trabajó duro y construyó nuestra casa y tuvimos que dejarla atrás”, dijo Delia Taylor, quien es una de las muchas personas cuyas familias en Palm Springs fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares.

Estaba llorando mientras contaba su historia de cómo quedó traumatizada cuando era niña cuando la casa de su familia fue destruida.

“Fuimos interrumpidos y desarraigados de nuestros hogares. La felicidad se convirtió en amargura”.

La abogada Areva Martin, quien representa a las familias, dijo que el plan no era brindarles soluciones de reubicación de viviendas ni brindarles asistencia financiera.

“El plan era usar el miedo”, dijo.

La gente dijo que no recibieron ningún aviso antes de que algunas de sus casas fueran demolidas y quemadas. Pearl Deavers estaba allí en ese momento.

“Vimos casas ardiendo a nuestro alrededor, podías oler el humo, despistado como un niño”, dijo. “Pero cuando miro hacia atrás y pienso en ello, me rompe el corazón”.

“Nuestra estimación de cómo solucionarlo es de hasta $4 mil millones de dólares, y no me digan que Palm Springs no puede pagarlo”, dijo la economista Dra. Julianne Malveaux.

La ciudad de Palm Springs dijo que durante los últimos dos años ha estado trabajando para corregir lo que sucedió.

“Si bien este proceso puede parecer que está tomando más tiempo de lo que a algunos les gustaría, la ciudad tiene la obligación, no solo con los que fueron desplazados, sino también con sus residentes, empresas y contribuyentes, de investigar a fondo la historia a medida que desarrolla programas de remediación que resulten justos para todos, informó la ciudad en un comunicado.

Un nuevo concejo municipal toma posesión en Palm Springs a mediados de diciembre.

