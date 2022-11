Gael García Bernal festeja sus 44 años con varias películas en grandes plataformas de streaming

El actor, productor y director mexicano, Gael García Bernal, está celebrando este 30 de noviembre sus 44 años, con una carrera en la industria cinematográfica llena de éxitos.

Ha protagonizado películas en: Estados Unidos, Brasil, México, Francia, Bolivia, Argentina, España y Chile.

El mexicano, nacido en Guadalajara, inició su carrera en la década de los 90′, pero es en el 2000 cuando llegó a la fama mundial por participar en la película “Amores Perros”.

La cinta fue dirigida por Alejandro González Iñárritu se volvió un éxito en taquilla y de crítica, ganó en los British Academy Film Awards (BAFTA), que son unos galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, además fue nominada como mejor película extranjera en los Óscar.

Un año después, Gael García Bernal volvió a ser noticia por su participación en la cinta azteca “Y tu mamá también”, la cual protagonizó junto a Diego Luna y Maribel Verdú.

Esta película fue dirigida por Alfonso Cuarón, y también estuvo nominada al Óscar, pero al mejor guion original.

Luego de estos éxitos, la carrera de García Bernal despegó, participando en grandes producciones de Hollywood y en el cine independiente de varios países.

El actor mexicano ha brillado en películas chilenas como “No”, “Ema y Neruda”, “Diarios de motocicleta”, “El crimen del padre Amaro y Babel”. Además, de protagonizar la serie “Mozart in the Jungle”, la cual está disponible Amazon Prime Video, donde interpretó a Rodrigo De Souza y retrata la vida de este y los músicos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, basado en el libro de Blair Tindall en su libro “Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music”.

García Bernal está trabajando en una nueva versión de “El Zorro”, la cual se llamará “Z” y a su vez, en la cinta “The Mother” junto a Jennifer Lopez.

La revista People en Español lo ha incluido en las listas de “Artista mejor vestido”, “Soltero más deseado” y “Las 50 bellezas latinas”. La revista para hombres GQ lo nombró uno de los “Hombres del año” en 2004, al lado del estadounidense Tom Cruise y el británico Jude Law.

