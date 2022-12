La fuerte crítica de Rafa Márquez a la Selección de México tras su eliminación del Mundial Qatar 2022: “No somos lo que creemos”

Un histórico del fútbol mexicano como Rafa Márquez, se refirió a la eliminación del Tri del Mundial Qatar 2022 y fue muy duro con la complicada realidad de la Selección Mexicana, además afirmó que no son futbolísticamente hablando lo que creen ser y que su realidad es que hasta Estados Unidos los ha sobrepasado y Canadá está en vías de lo mismo, además considera que está eliminación es un fuerte golpe que hay que reparar.

El legendario ex futbolista que pasó por clubes importantes como el AS Mónaco, FC Barcelona, NY Red Bull, entre otros, afirmó que hay que reparar está situación para así no hacer otro papelón en 2026, Mundial en el cual serán anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Las palabras de Rafa Márquez

“Esta eliminación es un golpe fuerte para el futbol mexicano, para darnos cuenta que no somos lo que nos creemos. No tenemos una buena organización, no tenemos buenos cimientos, no tenemos buenas bases”, afirmó el Kaiser de Michoacán en entrevista concedida a TUDN y reseñada por Mediotiempo.

“¿Qué tenemos que hacer? Empezar desde cero, juntarnos todos e intentar hacer un gran proyecto, porque esto no puede pasar en el próximo Mundial donde vamos a estar en casa“, reiteró Márquez.

De igual forma, recordó la goleada 7-0 que recibieron por parte de Chile en la Copa América 2016 en donde considera que fue la primera advertencia de que algo malo estaba ocurriendo y no se tomaron los correctivos necesarios y como consecuencia todo terminó desembocando en esta triste eliminación.

La decepción de Rafa Márquez

Rafa Márquez, actual entrenador del filial del FC Barcelona, aseguró sentirse decepcionado por la eliminación de la Selección de México, un equipo que a su juicio terminó reaccionando apenas en el último partido y que además ya le había generado muchas dudas desde el primer juego de la Copa del Mundo ante la Selección de Polonia.

Por su parte el seleccionador Gerardo Martino asumió los errores del equipo y adelantó que su contrato con el Tri finalizó en el momento en que el árbitro pitó el final del partido contra Arabia Saudita. View this post on Instagram A post shared by La Opinión (@laopinionla)

