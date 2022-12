Lionel Messi mandó un gancho directo al Canelo: “No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México, ni a su camiseta, ni a nadie”

La Argentina de Lionel Messi se impuso 2-0 a Polonia y selló su clasificación a octavos de final, posterior al partido el astro del PSG se refirió a la polémica creada por Canelo y fue enfático en afirmar que no tiene que pedirle perdón a nadie ya su intención jamás fue faltarle el respeto a nadie.

Al ser interrogado sobre la amenaza lanzada por Canelo Álvarez, Messi con naturalidad y tranquilidad comenzó responidendo que había visto que el boxeador mexicano había salido disculpándose ante el hecho. “Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más nada que decir“, dijo el astro argentino.

De igual forma continuó su respuesta de manera contundente: “Ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a su camiseta ni a nadie. Pero todo quedó ahí, no pasa nada“, añadió Messi quien sin lugar a dudas le restó importancia a las palabras de un exaltado Canelo Álvarez.

🗣️ MESSI: "NO TENGO QUE PEDIR PERDÓN, PORQUE CREO QUE NO LE FALTE EL RESPETO NI A LA GENTE DE MÉXICO, NI A LA CAMISETA, NI A NADIE "



Luego de los mensajes de Canelo en las redes sociales, la Pulga se expresó al respecto de lo sucedido y fue contundente con su punto de vista. pic.twitter.com/ek5EvRrMoe — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

Cabe recordar que Canelo pidió disculpas anteriormente y se dio cuenta que sus amenazas no fueron muy coherentes ante un hecho que se imaginó y que hasta sus propios compatriotas como Andrés Guardado, dueño de la camiseta le hizo saber.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió el pugilista tapatío a través de su cuenta en Twitter. Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí.— Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Finalmente Argentina está en octavos de final luego de derrotar a Polonia, mientras que a México a pesar de su triunfo ante Arabia Saudita no le bastó para conseguir el boleto a la siguiente fase y tuvo que despedirse del Mundial Qatar 2022.

