El comentario jocoso de un influencer argentino sobre las amenazas de Canelo a Messi: “Si te metés con Leo me convierto en Popeye”

Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi por lo que consideró una ofensa al gentilicio mexicano. Algo que hasta sus propios compatriotas han salido a desmeritar, pidiéndole incluso que se limite al boxeo.

Ante esta realidad, muchos comentarios han surgido, incluyendo los del popular influencer argentino, Jero Freixas, quien defendió con humor al capitán de la Selección Argentina a través de un video junto a su esposa.

En el audiovisual, la esposa de Freixas le pide que por favor no se vaya a meter con un boxeador, esto en referencia al Canelo Álvarez. El argentino le dice a su esposa que el es la voz de Messi y que no le interesa más nada. “Si te metés con Leo me convierto en Popeye“, dijo.

En tono jocoso la esposa de dice que el apenas pesa 70 kilos mojado por lo que no confía en sus habilidades físicas para enfrentar al Canelo. Jero Freixas recuerda que el Kun Agüero ya defendió a Messi y la mujer le recuerda que un brazo de Agüero son como cuatro del influencer argentino.

No me dejan defender a Messi.

Qué es esta tensión que hay entre Argentina y México? Desde cuándo?

Un poco de humor para descontracturar. pic.twitter.com/3HUZLaLINx — Jero Freixas (@jerofreixas) November 28, 2022

La polémica creada por Canelo Álvarez

En sus redes sociales, Canelo Álvarez amenazó a Messi por supuestamente haber pisoteado la camiseta de la Selección Mexicana, un hecho que ha sido subestimado hasta por los propios integrantes del Tri, incluyendo a Andrés Guardado.

Andrés Guardado afirmó ser el dueño de la camiseta que tenía Messi en el vestuario y calificó de “tontería” el show que hizo Álvarez sobre dicha situación.

Cabe acotar que Jero Freixas en su video lanzó una interrogante: ¿Qué le pasó a los argentinos y los mexicanos si nos queremos tanto? Esto en torno a los comentarios negativos que surgieron de esta polémica.

