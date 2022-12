Entrenador de Uruguay admitió que hay acuerdo con el FC Barcelona para que juegue Ronald Araújo aunque todavía no está recuperado

Diego Alonso, entrenador de la selección de Uruguay, afirmó este miércoles 1° de diciembre que hay un acuerdo entre Uruguay y el FC Barcelona sobre poner a jugar a Ronald Araújo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque si llega a haber un desacuerdo entre las dos partes “la decide un tercero”.

“No sé lo que dijo el presidente del Barcelona. Eso (si va a jugar o no el Mundial) siempre va a depender de mí, que soy el entrenador, en primer lugar y de un acuerdo que hicimos nosotros con el club, donde (se acordó) que cuando el jugador estuviera apto a nivel físico entre las dos partes, entre el Barcelona y Uruguay, cuando tuviera el alta, el jugador iba a estar disponible”, dijo Alonso previo al encuentro decisivo con Ghana.

Uruguay está en la cuerda floja luego de empatar a cero goles en el primer encuentro y luego perder 2-0 ante Portugal por lo que está obligado a derrotar a Ghana para obtener el pase a los octavos de final.

“Si hay desacuerdo lo decide un tercero. No es cierto lo que estás comentando (que Araujo no va a jugar el Mundial). Hablamos lo contrario con el Barcelona. Tenemos contacto permanente con el Barcelona, hablé con Xavi, hablé con el doctor Pruna, hablé con Mateo Alemany y el acuerdo que teníamos es opuesto a lo que ustedes están diciendo”, abundó.

Ronald Araujo se lesionó el abductor el pasado 23 de septiembre y fue operado debido a la gravedad de la lesión con la información de que posiblemente no llegara a jugar en el Mundial de Qatar 2022. A pesar de que el jugador está convocado solo ha hecho ejercicios durante los entrenamientos y Diego Alonso destacó que no está listo para enfrentar a Ghana. “Cuando esté apto, está apto para poder participar. Lo que no podemos poner es una fecha. Es una cuestión de evolución”, afirmó.

