El abrazo y las palabras secretas entre Lionel Messi y Robert Lewandowski que dejan atrás la tensión entre ambos

Messi y Lewandowski fueron protagonistas del encuentro entre Argentina y Polonia, ambos capitanes y futbolistas determinantes de los últimos tiempos. Dicho encuentro era esperado por el morbo que existía de una posible tensión entre ambos y la cual comenzó en 2019 cuando el ídolo del PSG aseguró que el delantero polaco merecía el Balón de Oro.

Posteriormente según informaba la prensa polaca, Robert Lewandowski no creía en la veracidad de las palabras del capitán de la Selección de Argentina.

El juego dio inicio con un saludo entre ambos capitanes y posteriormente en el partido hubo par de situaciones tensas en las que el polaco cometió faltas sobre el astro argentino; en una de ellas el hoy futbolista del FC Barcelona se disculpó con el del PSG y este no aceptó las disculpas.

Al final del partido Robert Lewandowski fue a buscar a Messi quien le respondió con la mano tapándose la boca y posteriormente se dieron un abrazo que bajaría la tensión entre ambos cracks.

Según informó MARCA, Messi no quiso hablar del inconveniente y dijo las siguientes palabras: “Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad“.

Ojo a lo q le dice Messi a Lewandowski, tremenda dupla serían en el Barcelona



Finalmente las palabras entre Messi y Lewandowski en el vestuario serán por ahora un secreto, sin embargo se dio un esperado encuentro entre dos de los mejores futbolistas de los últimos tiempos, en el caso del polaco, un delantero que ha sabido competir en la era Messi-Cristiano.

Argentina se impuso a Polonia y ambos obtuvieron el pase a los octavos de final; la Albiceleste enfrentará a Australia y los polacos se medirán a los franceses.

