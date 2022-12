Ex jefe de seguridad de Twitter admite que se equivocó al censurar la primicia de Post sobre Hunter Biden

Después de que Elon Musk consideró necesaria la publicación de las conversaciones internas en Twitter que llevaron a la decisión de censurar el informe del diario The Post sobre la computadora del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, el ex ejecutivo de la red social del “pajarito azul”, Yoel Roth, admitió que fue un error la censura.

El ex jefe de seguridad, que trabajó en Twitter hasta que renunció en noviembre después de que Musk adquirió la empresa, confesó que la compañía se equivocó al restringir que las personas compartieran la primicia.

En entrevista con la periodista Kara Swisher, Roth señaló que nunca llegó a pensar que era mejor no publicar la historia del hijo del mandatario, pero que le preocupada la autenticidad de la computadora portátil de Hunter.

“No sabíamos qué creer, no sabíamos qué era verdad, había humo y, en última instancia, para mí, no llegó a un lugar en el que me sintiera cómodo eliminando este contenido de Twitter”, dijo Roth durante un entrevista en la conferencia de la Fundación Knight y añadió “pero activó todas y cada una de mis alarmas de ‘campaña de hackeo y filtración’ APT28 finamente afinadas”.

Cuando se le preguntó si Twitter había cometido un error sobre la historia dijo “en mi opinión, sí”. ‘

Musk quien busca reconstruir la confianza entre los usuarios de Twitter no fue ajeno a las declaraciones de su exempleado y le lanzó una dardo “la realidad obvia, como saben los usuarios desde hace mucho tiempo, es que Twitter ha fallado en la confianza y la seguridad durante mucho tiempo y ha interferido en las elecciones. Twitter 2.0 será mucho más efectivo, transparente e imparcial”.

El artículo censurado al que se refiere Roth y Musk es sobre información comprometedora que encontraron en la computadora portátil del hijo de Biden, razón que llevó a Twitter en su momento a alegar que sus políticas prohiben compartir información comprometida.

