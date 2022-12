Kevin McCarthy apunta contra el Comité del 6 de enero sobre las evidencias “no les pertenece”

Kevin McCarthy, quien se postula para ser presidente de la Cámara pero enfrenta una fuerte oposición de parte del caucus republicano, hizo una advertencia a través de una carta al presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bennie Thompson, sobre el ataque del 6 de enero “imperativo que recolectado sea preservado”.

Su carta también sugiere que los republicanos deberían celebrara sus propias audiencias sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio y sobre la democracia, pero con un enfoque muy diferente.

“El pueblo estadounidense eligió a los republicanos para dirigir el Congreso 118. El 3 de enero de 2023, su trabajo como presidente del Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos llegará a su fin”, le dijo McCarthy a Thompson en su carta, que fue reportada por CBS News.

También le recordó el peso que recae sobre sus hombros “les recuerdo a usted y a su personal en el Comité que conserven todos los registros recopilados y las transcripciones de los testimonios tomados durante su investigación de acuerdo con la Regla VII de la Cámara. Como Presidente, independientemente de quién esté dirigiendo el trabajo del Comité, usted es responsable del trabajo realizado por sus miembros y personal”.

Molesto por la forma en que se ha llevado a cabo la investigación, McCarthy señaló que se ha gastado millones de dólares en la investigación “está claro, según informes de noticias recientes, que incluso sus propios miembros y el personal del Comité no tienen visibilidad de la totalidad de la investigación. Algunos informes sugieren que franjas enteras de hallazgos se dejarán fuera del informe final del Comité. Ha gastado un año y medio y millones de dólares de los contribuyentes realizando esta investigación”.

El defensor de Donald Trump indicó que los registros oficiales del Congreso no le pertenecer y que los únicos dueños son los estadounidenses.

“Es imperativo que toda la información recopilada se conserve no solo por prerrogativas institucionales sino también por transparencia para el pueblo estadounidense. Los registros oficiales del Congreso no le pertenecen a usted ni a ningún miembro, sino al pueblo estadounidense, y se les debe toda la información que recopilaron, no solo la información que se corresponde con su agenda política”, escribió McCarthy.

