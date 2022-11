McCarthy necesita 218 votos para lograr ser presidente de la Cámara de Representantes

Kevin McCarthy recibió el apoyo de sus colegas en una elección interna para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes, la votación para lograr su cometido se realizará el 3 de enero. A pesar de que el líder de la minoría busca 218 votos y alcanzar su objetivo, existe un grupo de republicanos que ya confesaron que no votarán por él y otros más que no están de acuerdo con sus políticas, lo que pondría en riesgo su candidatura.

El republicano necesita el apoyo de los republicanos, cuyo número marca la mayoría de la Cámara para alcanzar su objetivo de convertirse en el Presidente de la Cámara de Representantes.

Existe una regla, un Orador puede ser elegido con menos votos del número requerido si existen ausencias o vacantes, pero McCarthy enfrenta otro problema, no todos los republicanos están a favor de que él tenga ese cargo.

Hasta el momento, los republicanos ocupan 222 escaños gracias a las elecciones intermedias. Por su parte, los demócratas tendrán alrededor de 213, pero ellos votarán por un candidato demócrata.

McCarthy ha buscado este cargo desde 2015, por eso ahora mantiene la confianza de que ganará la presidencia. Pero hay un grupo de republicanos que ya confesaron que no apoyarán su candidatura, además de otros que han declarado que el líder de la minoría no se ha ganado su respaldo. Con todo eso no alcanzan los 218 votos que necesita.

Los que se han opuesto a que Kevin McCarthy sea el nuevo Portavoz, está el representante de Arizona, Andy Biggs, expresidente del House Freedom Caucus, desafió en el último minuto a McCarthy para la nominación republicana a la presidencia de la Cámara. Biggs no votará por él para que sea presidente.

Matt Gaetz de Florida no está cómodo con la idea de que McCarthy se convierta en el presidente, él ha dicho abiertamente que preferiría que ese lugar fuera ocupado por un republicano MAGA, ya que tendría más confianza. Gaetz tampoco votará por McCarthy.

Los que también se unen a negarle el voto son: Bob Good, representante de Virginia, Ralph Norman de Carolina del Sur, el representante de Montana, Matt Rosendale. El actual presidente del House Freedom Caucus, Scott Perry, y Chip Roy de Texas.

Algunos legisladores aún conservan la duda si darle su respaldo porque creen que no ha hecho nada para ganarse su confianza, entre ellos, el representante de Carolina del Norte, Dan Bishop, Andrew Clyde de Georgia, Barry Moore de Alabama.

En contraste, la representante Marjorie Taylor Greene, que alguna vez dudó de la capacidad de McCarthy para convertirse en presidente de la Cámara, ahora es una de sus mayores defensoras.

“Nos tiene que gustar Kevin McCarthy”, dijo Greene a los periodistas. “No puedo apoyar un desafío que permita a los demócratas elegir a su propio orador eliminando algunos de los nuestros”.

Kevin McCarthy ha realizado una serie de declaraciones con relación a las investigaciones que llevará a cabo el Partido Republicano cuando tomé la Cámara, como la renuncia del jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Durante un viaje a El Paso, Texas, también afirmó que llevará a cabo investigaciones de la gestión de la frontera con México emprendida por el presidente Joe Biden, y a la que han calificado como una “crisis fronteriza”. Según un reporte que compartió, desde que el presidente llegó a la Casa Blanca en 2021, han ingresado a Estados Unidos cuatro millones de personas ilegalmente.

Es importante recalcar que además de sus propios colegas, los demócratas también no están de acuerdo con la elección del republicano.

Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, a quien Kevin McCarthy quiere expulsar, compartió que la Cámara Baja “será un caos” cuando el líder de la minoría sea el presidente, asegurando que es muy débil y se dejará manejar por republicanos seguidores de Trump.