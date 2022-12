Mundial Qatar 2022: Octavos de final toma forma y todos los cruces confirmados hasta el momento

Cada vez falta menos para conocer todos los equipos clasificados para la próxima instancias del Mundial Qatar 2022, pues poco a poco vemos cómo todos los boletos están acabándose. En esta oportunidad vemos como es que Marruecos, Croacia, España y Japón lograron su acceso a la siguiente fase.

Pero primero, veamos la primera llave del Mundial Qatar 2022, la cual se disputará el venidero sábado 3 de diciembre día que veremos como Países Bajos y Estados Unidos chocarán frente a frente. El duelo está pautado para las 10:00 AM ET y 07:00 PT en el Estadio Internacional Jalifa.

Además, el segundo cruce confirmado es el Inglaterra ante Senegal, cotejo que se jugará el domingo 4 del mes entrante a las 14:00 PM ET y 13:00 PT en el Estadio Al Bayt.

En los dos cruces confirmados el pasado miércoles vimos como el primero de ellos será el Francia ante Polonia, quien jugarán en el Estadio Al Thumama a las 10:00 AM ET y 07:00 AM PT el próximo domingo.

Mientras que, Argentina jugará su partido ante Australia a las 14:00 PM ET y 13:00 PT el sábado 3 del mes de diciembre en el Ahmad bin Ali Stadium.

Ahora bien, con los duelos de hoy, podemos ver como Japón y Croacia se verán las caras el venidero lunes 5 de diciembre en el Al Janoub Stadium a las 10:00 AM ET y 07:00 AM PT.

Por otro lado, Marruecos y España harán lo mismo en el Education City Stadium el venidero martes 6 de diciembre a las 10:00 AM ET y 07:00 AM PT.

De momento, estos son los únicos equipos con un rival determinado en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, pues pronto sabremos cuales serán los siguientes equipos con un combinado a vencer dentro del torneo organizado por la FIFA en Qatar.

