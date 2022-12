Qué signos del Zodiaco dan los mejores besos: prepárate para fin de año

Si en esta Navidad tienes la fortuna de recibir un beso debajo del muérdago, más vale que sea alguno de los estos signos del Zodiaco. Según la astrología, hay quienes tienen más habilidades que otros en este arte y pueden llevarte con sus labios a las alturas.

Los besos son una de las formas en que los seres humanos transmitimos deseo y amor; es una actividad deliciosa que se saborea, sin embargo, la experiencia nos dice que hay buenos y malos besadores.

Hay signos que tienen el don natural cuando se trata de jugar con labios y lengua por lo que, si en esta época donde el frío pega más duro deseas elevar la temperatura, la astrología te dice quiénes son los mejores besadores del Zodiaco.

El signo con más habilidades para besar es Aries. Según un ranking publicado por YourTango.com, lo hace con el alma y el corazón; además tiene la capacidad de captar rápidamente cómo le gusta ser besada a su pareja.

El toro del Zodiaco es gobernado por Venus, el planeta del amor, así que disfruta tanto besar como hacer el amor. Su técnica consiste en acercarse sutilmente y hacerlo lento; es algo natural en ellos por lo que despiertan emociones.

Por naturaleza Cáncer es encantador y seductor, así que sus besos son bastante cálidos e irresistibles. Este signo solo besa cuando siente algo puro, si tienes la fortuna estar con él, la experiencia se tornará mágica y romántica.

Los Leo quieren impresionar en todo, y los besos no son la excepción, pero además, tienen el plus de besar con pasión. Su técnica es poderosa, es decir, toma el mando y no le da miedo dar el primer paso.

Escorpio no te dará un beso a menos que así lo desee. Este es el secreto del porqué son tan buenos en este arte. No desperdician sus armas seductoras con cualquiera, elijen con cuidado a sus “víctimas” y lo hacen apasionadamente.

Te puede interesar:

– De cara a 2023: los 3 signos del zodiaco más optimistas y 3 demasiado pesimistas

– Los 3 signos del zodiaco que agradecen con sinceridad y 2 que no lo hacen

– Qué signos del zodiaco pueden detectar tu energía