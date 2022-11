El que algunas personas sientan gratitud de forma natural y puedan expresarla fácilmente, y otras no lo hagan al punto de verse desagradecidos, podría deberse a las estrellas. Y es que de acuerdo con la astrología hay signos del zodiaco que agradecen con sinceridad, en contraste, otros no tienen la más mínima intensión de mostrarla.

La gratitud es dar gracias por lo que se recibe, ya sea a un ser divino, al universo a las personas alrededor. Es una manera de expresar amor y sentirse bien por pequeños o grandes gestos que se tienen hacia nosotros. Y esto es precisamente lo que hacen los signos más agradecidos del zodiaco.

Por otra parte, hay quienes no abren la boca ni para decir “gracias”, no se inmutan cuando alguien los apoya ya sea porque no lo sienten, por descuido o porque su carácter es en extremo soberbio. En este lado pueden caer ciertos signos zodiacales.

A continuación, cono a los 3 signos del zodiaco que agradecen con sinceridad y 2 que no lo hacen.

Un Sagitario es de los que más se esfuerza por mostrar cuánto aprecian lo que otros hacen por ello. Según YourTango.com, es uno de los signos más humildes y su sentido de gratitud los convierte en personas felices y alegres.

Su reputación dos caras es solo un estereotipo, la realidad es que Géminis nota inmediatamente las buenas acciones sin importar de quién vengan. Son sinceros para expresar gratitud y no tienen problema y devolver el favor.

Una de las maneras de mostrar gratitud de Libra es con regalos o haciendo cosas amables por amigos, familiares y pareja. Si muestra esta actitud hacia ti, no significa que quiera agradarte, sino te devuelve un gesto que tuviste con él.

Los 2 signos menos agradecidos

El problema de Aries es que la vida se le pasa tan rápido que no se da espacio para ser agradecido. Si no expresa gratitud es por descuido, sin embargo, su lado oscuro también tiene una tendencia egocéntrica y ensimismada.

Es extremadamente difícil arrancarle a un “gracias” a Acuario. Es un signo rebelde que pocas veces reconoce lo que otros hacen por él, además, trata de racionalizar sus emociones por lo que tiene una tendencia a ser frío.

