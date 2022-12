Fiscales en juicio de Organización Trump afirman que Trump sabía “exactamente lo que estaba pasando”

Los fiscales reanudaron este viernes su alegato final en el juicio penal por fraude fiscal de la Organización Trump, luego de exclamar que el expresidente Donald Trump “sabía exactamente lo que estaba pasando con sus altos ejecutivos” y prometieron compartir más detalles del caso en donde los abogados defensores señalaron directamente al director financiero Allen Weisselberg.

“Donald Trump sabía exactamente lo que estaba pasando con sus altos ejecutivos”, exclamó al jurado el asistente del fiscal de distrito de Manhattan, Joshua Steinglass, durante la primera mitad de su argumento final, para luego agregar: “Volveremos a eso más tarde”, informó The Associated Press.

El fiscal Steinglass habló durante aproximadamente una hora el jueves y le dijo al juez que espera necesitar un total de cuatro horas para resumir el caso contra la compañía del expresidente.

Dos entidades de la Organización Trump, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, están acusadas de ayudar a los ejecutivos a evitar pagar impuestos sobre la renta por beneficios pagados por la empresa, como apartamentos en Manhattan y autos de lujo.

La afirmación de Steinglass sobre el expresidente hizo que el abogado defensor Alan Futerfas expresara su preocupación fuera de la presencia del jurado, compartiendo que a los miembros del jurado se les había dicho desde el principio que el juicio penal no involucraba personalmente a Trump.

Los fiscales argumentan que la Organización Trump es responsable porque dos ejecutivos involucrados en el esquema, el jefe de finanzas de larga data Allen Weisselberg y el controlador Jeffrey McConney, eran agentes de “alto nivel gerencial” encargados de actuar en nombre de la empresa y sus diversas entidades.

Cabe resaltar que Susan Necheles, que representa a una unidad de la Organización Trump, señaló directamente a Allen Weisselberg, el director financiero: “Estamos aquí hoy por una sola razón: la codicia de Allen Weisselberg. El propósito de sus crímenes era beneficiar al señor Weisselberg”, argumentó durante sus declaraciones.

La defensa ha alegado que Weisselberg ideó el esquema de evasión de impuestos por su cuenta sin que Trump o la familia Trump lo supieran, y que la compañía no se benefició de sus acciones. Weisselberg testificó que Trump no sabía, pero que la Organización Trump obtuvo algún beneficio porque no tenía que pagarle tanto en salario real.

“No pueden usar esto como espada y escudo”, puntualizó Steinglass, respondiendo a las repetidas objeciones de la defensa. “No pueden intentar exonerar a alguien que no está en juicio y no permitirme la oportunidad de responder”.

El caso de fraude fiscal es el único juicio que surge de la investigación de tres años de Trump y sus prácticas comerciales por parte de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. La empresa ha negado haber actuado mal.

Con información de AP y ABC News

