Solo Estados Unidos sigue vivo en el Mundial de Qatar 2022: el preocupante balance de las selecciones de Concacaf 

Ya concluyó la primera fase del Mundial de Qatar 2022 con algunas sorpresas como Marruecos y Japón metidos entre los grandes. Sin embargo, entre las sorpresas no se coló ninguna selección de Concacaf. Solo Estados Unidos pudo inscribir su nombre en ellos octavos de final de la Copa del Mundo. México, Costa Rica y Canadá se tuvieron que devolver a sus respectivos países.

En el balance general en nueve partidos, sólo tres victorias lograron las selecciones de Concacaf. Dos de ellas fueron alcanzadas en la última jornada. Pero en definitiva, es otra edición en el que las representaciones de Centroamérica se despiden con las manos vacías.

Estados Unidos, el único con vida

El conjunto de Gregg Berhalter superó el grupo B. La USMNT quedó segunda de grupo por detrás de Inglaterra. Con una Victoria y dos empates, Estados Unidos consiguió cinco puntos para quedar por delante de Irán y Gales. Los estadounidenses se medirán con Países Bajos en octavos de final.

Canadá y una dura decepción

El conjunto comandado por Alphonso Davis fue una de las grandes decepciones en el Mundial de Qatar 2022. Habían muchas expectativas al rededor de esta selección, pero no pudo ganar ni un partido. Canadá recibió siete goles en contra y sólo anotó un par. Marruecos y Croacia pasaron en el grupo F.

México despegó tarde

El Tri fue otra de las selecciones que pudo aspirar a mucho más en el Mundial de Qatar 2022. México llegó al último partido con posibilidades de clasificación tras conseguir un empate y una derrota. Sus dos primeros goles recién llegaron en la última jornada . A pesar de que vencieron 1-2 a Arabia Saudita este resultado no fue suficiente para lograr el pase a octavos. Argentina y Polonia clasificaron por el grupo C.

Costa Rica a centímetros de la épica

Los Ticos comenzaron muy mal el Mundial de Qatar 2022 luego de caer por goleada 7-0 ante España. Sin embargo, el conjunto de Concacaf logró reponerse y vencer 1-0 a Japón. La hora de la verdad fue ante Alemania. Una victoria los clasificaba. Aunque estuvieron muy cerca la jerarquía alemana se sobrepuso y los derrotaron 4-2. Costa Rica estuvo por momentos en octavos de final, pero no supieron mantener el resultado y de esta forma se despidieron del torneo como últimos del grupo E.

