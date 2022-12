“Es un fracaso rotundo y la culpa es de todos”: Ricardo Peláez estalló tras la eliminación mexicana en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana no pudo superar la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Argentina y Polonia quedaron por encima de El Tri en la lucha por la clasificación. A pesar de que no había muchas expectativas en el conjunto de Gerardo Martino, la eliminación azteca duele igual como si se tratase de una generación de oro. Ricardo Peláez estalló por el fracaso mexicano.

“Corramos a quien tengamos que correr; dueños, entrenadores, directivos, medios, televisoras (…) Solucionemos problemas, pero ya basta de hacernos pendejos porque esa es la realidad y vamos a dar pasos firmes. No pedimos la cabeza de nadie, esa es la realidad, pero si decirle a los dueños, ya arreglen la multipropiedad se dice que no hay más inversionistas, pues no será que hay más inversionistas por la multipropiedad“, indicó Peláez para una transmisión de TUDN.

Por otra parte, Peláez cuestionó la forma en la que se maneja el fútbol mexicano. El ex directivo considera que en el balompié azteca se prioriza mucho más el negocio por encima del desarrollo deportivo. Para el ex dirigente de Chivas de Guadalajara este es un gran factor para que México tuviese una de sus peores participaciones en Munfiales de los últimos años.

“¿No se dijo que los derechos de televisión iban a ser compartidos? y no se ha arreglado nada de eso, arreglemos esos problemas para los dueños, el beneficio económico ha sido mucho más que el deportivo. Este es uno de los fracasos más grandes en los últimos 20, 25 años en la historia del futbol mexicano. Tocamos fondo, es un fracaso rotundo y es culpa de todos; directivos, jugadores, entrenadores y medios“, concluyó Ricardo Peláez.

