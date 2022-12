Cazzu confiesa que le incomoda la polémica que genera su romance con Christian Nodal

Cazzu confesó que le genera conflicto escuchar todo lo que se dice de ella acerca de su romance con Chrisntian Nodal, pues en su mayoría son mentiras; además negó que haya recibido un anillo de compromiso.

Julieta Emilia Cazzuchelli conocida por su nombre artístico Cazzu, es una es una rapera, cantante, compositora y directora argentina de 28 años que cuenta con gran fama en Latinoamérica, pero tras darse a conocer su romance con Christian Nodal su nombre ha cobrado relevancia en otros países.

Y fue precisamente durante su más reciente visita por México donde ofreció una serie de conciertos como parte de su “Nena Trampa Tour” como Cazzu una vez más dio de qué hablar, no solo por su aparición junto al intérprete de “Botella tras botella”, sino que también reveló que le causa conflicto escuchar todo lo que se dice de ella en torno a su romance.

Previo a su presentación del pasado 1 de diciembre en Ciudad de México, la interprete se mostró feliz de encontrase con su público, pero además de confesar que estaba “muy emocionada”, también respondió cómo logra sobre llevar el éxito.

“Muy difícil porque no me considero mediática, yo solamente hago música y no entiendo muy bien cómo funciona la prensa“, mencionó en la breve entrevista retomada por el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’.

Pero no solo eso, sino que también señaló que le genera conflicto escuchar todo lo que se dice de ella, pues en su mayoría son mentiras.

“Me genera mucho conflicto como un montón de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo”. Cazzu

Aunque también asegura que no le preocupa darse a conocer por su romance con el intérprete de regional mexicano, pues lo mismo ha sucedido con el público que no lo conocía a él en Argentina.

“No me molesta, yo conozco la realidad y me da cierto orgullo. Si la gente puede llegar a través de él a mí, o la gente de mi país ha llegado mucho a él a través mío, entonces es algo bonito, mutuo y que habla del amor”, explicó.

En cuanto al reciente dueto que realizaron durante el concierto que ofreció en Guadalajara, Jalisco, Cazzu mencionó que su encuentro sobre el escenario “fue hermoso”.

Finalmente, se refirió a los rumores que aseguran ya recibió un anillo de compromiso, versión que desmintió rotundamente.

“¿Anillo que me regaló? ¡No!“, respondió sonriendo, mientras que a la pregunta sobre una posible boda el próximo año, también lo negó. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

También te puede interesar:

–VIDEO: Christian Nodal y Cazzu demuestran su amor en el escenario cantando a dueto con mariahi

–Cazzu es abucheada en pleno concierto por burlarse de la derrota de México ante Argentina

–Cazzu, novia de Christian Nodal, estrena tatuaje en el abdomen que impactó a sus fans