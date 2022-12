Michelle Renaud se convierte en la portada de famosa revista en Estados Unidos | VIDEO

La mexicana Michelle Renaud llegó hasta Houston, Texas pues fue la portada de una revista internacional en donde además de lucir hermosa, también aseguran que está en su mejor momento como actriz y como persona, pues este 2022 ha estado lleno de cambios buenos para su vida.

La estrella que recientemente cumplió 34 años si ha trabajado demasiado, es por eso que este mes de diciembre se estrenará uno de los proyectos en los que colaboró, pero además formó parte de una cinta que saldrá a la luz en 2023, y en lo que respecta al terreno personal ha dado a conocer que siempre es feliz cuando está con su hijo Marcelo y ahora también al lado de su pareja Matías Novoa.

“Tenemos nueva portada para Somos Houston Queremos agradecer a Michelle Renaud por brindarnos la oportunidad de cerrar con broche de oro este 2022. Les invitamos a ver la entrevista completa en nuestro Linktr.ee… Gracias a todo el equipo de Somos Houston y Luxcior Magazine”, escribieron en Instagram acompañado de la publicación.

Renaud en la entrevista con dicho medio de comunicación explicó diversos temas de su carrera y expresó que cuando era adolescente mencionó que estaba entre dos carreras, una de ellas fue abogada y la otra era medicina, pero ninguna de las dos le llamaba tanto la atención como lo es el mundo de la actuación.

“Hay tanto crecimiento de mi parte después de los años que han pasado y siento que la vida siempre te pone en el lugar correcto” MICHELLE RENAUD

Michelle forma parte de una cinta que se restrenará el 16 de diciembre por Paramount+ en donde comparte créditos con: Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Adrián Vázquez, José Sefami y Kristyan Ferrer.

El nombre del proyecto es “Corazonada” en donde se da a conocer la historia de uno de los engaños más importantes y mediáticos de México, se trata de una historia escrita y dirigida por J.M Craviotom, en donde la actriz cautivará a los espectadores.

Y en enero llegará “Malvada” en donde Renaud saca su lado villano y se convierte en la antagonista de dicho filme. Para este proyecto de Comedia producido por Video Cine fue necesaria la participación de Gisselle Kuri, Giuseppe Gamba, Alex Fernández, Manuel Calderón, Mercedes Hernández y Anabel Ferreira. View this post on Instagram A post shared by Somos Houston Magazine (@somoshouston)

