Trump llama “altos niveles de fraude” la censura de Twitter a la historia de la computadora de Hunter Biden

El CEO de Twitter, Elon Musk, provocó que un grupo de políticos estadounidenses ardieran en ira después de que dio a conocer cómo fue censurado el escándalo sobre Hunter Biden. Según el hilo del empresario, ejecutivos de la red social que ahora le pertenece borraron tuits de una nota periodística de The New York Post sobre el hijo de Joe Biden para no perjudicar al candidato demócrata en la elección presidencial de 2020.

El exmandatario Donald Trump no tardó en reaccionar a las publicaciones de Musk y recurrió a su cuenta Truth Social para apuntar contra, los que según él, son altos niveles de fraude entre las grandes empresas tecnólogas y el gobierno que se revelaron en el hilo de Twitter.

“Esa es una gran historia sobre Twitter y varias formas de fraude gubernamental, incluido, específicamente, el fraude electoral. El mismo nivel de fraude ocurrió con las otras grandes empresas tecnológicas, si no peor (¿si eso es posible?). Estamos viviendo en un PAÍS MUY CORRUPTO”, escribió Trump.

A la molestia del candidato a la presidencia de 2024 le siguieron muchas más de los republicanos.

“Estamos aprendiendo en tiempo real cómo Twitter se coludió para silenciar la verdad sobre la computadora portátil de Hunter Biden solo unos días antes de las elecciones presidenciales de 2020”, tuiteó Kevin McCarthy.

El líder republicano de la Cámara de Representantes prometió que cuando los republicanos de la Cámara de Representantes tomen oficialmente el control mayoritario de la cámara baja, “obtendrán respuestas para el pueblo estadounidense y la responsabilidad que merecen”.

Caitlyn Jenner, excandidata a gobernador de California, también condenó el hecho “los grandes monopolios tecnológicos que violaron los derechos constitucionales, se armaron contra los conservadores y actuaron como un escudo para la familia Biden, realmente cambiaron el resultado de las elecciones a favor de Biden. ¡Loco! ¡Exigimos rendición de cuentas a estos actores corruptos! ¡Acúsenlos!”.

La secretaria de prensa de Trump, Kayleigh McEnany, también reclamó reivindicación “Puedo explicarle a mi hija quién es @elonmusk y cómo ha luchado por la libertad de expresión para mí y millones de personas”.

Te puede interesar:

– Ex jefe de seguridad de Twitter admite que se equivocó al censurar la primicia de Post sobre Hunter Biden

– Musk ve necesaria la divulgación de la discusión interna de Twitter sobre censurar la historia de la computadora de Hunter Biden

–La posición que Biden podría tomar ante los posibles cargos contra Hunter Biden

–Republicanos agudizarán investigación contra Hunter Biden, si ganan mayoría en la Cámara