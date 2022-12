Akon causa polémica al dar su opinión acerca de las recientes declaraciones de Kanye West

El cantante estadounidense Akon provocó la furia de un gran número de internautas al dar su opinión acerca de los comentarios antisemitas expresados por el rapper Kanye West hace unos días, por lo que posteriormente tuvo que hacer uso de su cuenta de Twitter para aclarar la situación.

Durante una entrevista para Sky News la conductora informó a Akon que Elon Musk había bloqueado de nuevo la cuenta de Twitter de West, y lo cuestionó acerca del apoyo que le dio al rapper tras sus recientes declaraciones: “Muestro mi apoyo a la opinión y creo que la gente siempre tendrá una opinión específica. Y creo que en el momento en que llegamos al lugar en el que cerramos nuestras mentes a la opinión de otras personas, no nos permite conocernos mejor… conocer mejor nuestra forma de pensar y, más que nada, conocer mejor nuestros movimientos. Creo que a veces prejuzgamos a las personas por la forma en que vemos las cosas. Y creo que a veces deberíamos abrir nuestras mentes, dejar que las cosas fluyan y comprender mejor la situación para tenemos una mejor solución para ello”.

Al poco tiempo la opinión de Akon generó polémica, por lo que publicó en Twitter un mensaje en el que no se disculpó por sus comentarios, pero intentó aclarar las cosas: “Claramente no estoy de acuerdo con las observaciones de Kanye West. Simplemente estoy diciendo que todos deben de tener el derecho a su propia opinión. No significa que siempre estemos de acuerdo”.

