Silvia Pinal confiesa que está enojada con Luis Miguel y no le gusta cómo se ha portado con su familia

La gira que prepara Luis Miguel para el 2023 tiene emocionados a sus millones de fanáticos, pero a quien definitivamente no tiene muy contenta es a la primera actriz Silvia Pinal, quien confesó ante la prensa mexicana que le molesta la actitud que tiene el cantante con su familia, con quienes debería estar agradecido.

Hace unas semanas el empresario Carlos Bremer reveló que tras una larga conversación con “El Sol” fue él mismo quien le confirmó que viene con todo en el 2023; sin embargo, esta noticia parece no importarle a la última diva del Cine de Oro mexicano, quien durante un reciente encuentro con los medios de comunicación dejó ver, con su peculiar sentido del humor, que no existe una buena relación con el cantante.

Así lo confesó en entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, en donde aseguró que ella y su familia sienten un gran cariño por el intérprete de “La Incondicional”, pero está molesta porque este sentimiento no es correspondido.

“No me gusta cómo se ha portado con nosotros, porque soy yo y mis hijos, y no es justo porque él debería tener mucho agradecimiento para nosotros que somos gente que vale mucho y que a él lo hemos querido mucho y tratado muy bien”, respondió luego de lanzar una palabra altisonante para el artista.

Pero al ser cuestionada si la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel piensa visitarla ahora que se acercan las fiestas decembrinas, Silvia Pinal dejó claro que tiene abiertas las puertas de su casa para cuando así lo decida.

“Michelle sabe cuándo habla, yo no la busco nunca, cuando es el día ella se presenta y es que ya sabe que ahí tiene mamá o tiene papá o tiene dinero o tiene lo que necesite”, mencionó.

Asimismo, adelantó que todo está listo para su regreso a los escenarios teatrales, pues ya se encuentra en pláticas para trabajar junto a grandes actores, aunque por el momento evitó compartir más detalles.

“Está muy buena, es una obra muy bonita y probablemente la haga con unos señores que son muy buenos actores y que es lo que uno necesito para una obra como esa, para que sea una gozadera”, añadió.

Silvia Pinal también confesó que cierra el año completamente agradecida por estar rodeada de sus seres queridos, por lo que su único deseo es que sus hijos permanezcan felices.

“Me siento muy bien. (Desea) Que mis hijos sigan contentos, que mis hijas sean buenas personas, yo quiero que sean buenos niños, buenas muchachas porque es lo que falta”, puntualizó.

