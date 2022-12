VIDEO: Cher habló sobre su relación con un hombre 40 años más joven y dice “no nací ayer, pero soy de tomar riesgos”

Cherilyn Sarkisian, mejor conocida como “Cher” declaró en días recientes sobre un tema polémico, su relación sentimental.

Y es que la cantante es novia de Alexander Edwards, un músico que es, nada más y nada menos, 40 años menor que su pareja.

Así es, mientras “Cher” tiene 76 años, su novio Edwars apenas va arribando a sus 36 abriles.

Hace poco la pareja subió una imagen a la red social de Instagram en la que se pudo evidenciar el buen momento que pasa esta relación.

Ambos estaban en un restobar, de nombre Craig’s, reconocido sitio de comida tras ser el favorito de muchas estrellas.

La pareja vestía de forma similar, ambas con trajes oscuros, que contrastaban con algunas brindas brillantes.

Habló sobre su romance

La artista estadounidense no titubeó en ningún momento para hablar ante las críticas que han hecho sobre su relación sentimental, por el tema de la edad.

“El amor no entiende de matemáticas, ve corazones. “Como todos sabemos, no nací ayer. Cada vez que tomas una decisión, arriesgas“y siempre he arriesgado, es como soy”, ha sido la elegante respuesta de Cher, sobre este tema.

La también conocida “Diosa del Pop” añadió una lección de un maestro tibetano, Sogyal Rinpoche, que murió en 2019.

Rinpoche me dijo: “Algunas personas se encuentran, otras reconocen”, añadió la también actriz.

Sobre su pareja

En el medio a Edwars se le conoce por ser un artista de la discografía Last Kings Records, que le pertenece a Tyga.

A nivel sentimental, se sabe que Edwars estuvo de novio con la cantante, modelo, diseñadora de modas y actriz estadounidense Amber Rose.

Esta unión sentimental con Rose ocurrió en 2018, y de la que nació el hijo de Alexander, llamado Slash.

En 2021 la pareja decidió poner fin a la relación, una vez que Rose denunció que Edwars era un “infiel”. Recalcó que la había engañado con al menos 12 mujeres.

Se trata de un personaje controversial, la polémica siempre ha estado alrededor de él. Es por ello que muchas personas, afectas a Cher, le han dejado saber en las redes sociales que no le haga daño a la diva.

Como todo, también tiene a sus defensores y estos son algunos de los comentarios en apoyo a “AE”, como se le apoda.

“A mí no solo me gusta, sino que me encanta tu trabajo. Recuerdo tu tragedia y estoy orgulloso que estás donde estás. De personas como tú que no se rindieron. Mi familia adora lo que haces. Incluso a mis padres les encanta seguir tu trabajo”.

Seguir leyendo: