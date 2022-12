VIDEO: Niña de 5 años es atacada por mapache mientras esperaba el bus escolar y su mamá la salva

La pequeña Rylee de 5 años experimentó el momento más aterrador de su corta vida, cuando el pasado 2 de diciembre, mientras esperaba el bus rumbo a su escuela en Ashford, Connecticut y un mapache agresivo la atacó.

La cámara de vigilancia de la casa de Logan MacNamara capturó el inédito momento en que su hija fue mordida.

El video muestra que el mapache se aferra rápidamente a la pierna de Rylee, quien luego grita e intenta sacudirse al animal.

MacNamara se apresura a ayudar a su hija, agarrando al animal por la nuca. Puede quitárselo y, en un momento, se le puede ver sosteniendo tanto al mapache como a su pequeña.

Una vez que su hija está adentro, arroja al animal a su patio, donde se lo puede ver alejarse.

“La escuché gritar y corrí para ver qué estaba pasando. Pensé que tal vez ella cerró la puerta con la mano, no esperaba ver a un mapache atacándola”, dijo MacNamara. “Si no tuviera el video, no podría decirte exactamente lo que sucedió, todo sucedió muy rápido”.

Ella le dijo a Storyful que Rylee tiene algunas heridas punzantes y dijo que ambos tienen rasguños, pero que están bien, pues aunque normalmente usa mallas, ese día estaba usando jeans, y cree que esto ayudó a evitar que sufriera lesiones más graves.

MacNamara confirmó que fueron al hospital y dijo que la principal preocupación del médico era la rabia, ya que el mapache estaba fuera durante el día y era muy agresivo, ambos signos de la enfermedad viral según el Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut.

Aunque no han podido encontrar al mapache para hacerle la prueba de la rabia, dijo que recibirán vacunas contra la rabia en las próximas semanas.

