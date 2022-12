Científicos hallan restos del último tigre de Tasmania que estuvieron perdidos 85 años; estaban olvidados en un armario

Los restos del último tigre de Tasmania, el único marsupial depredador de Australia que se extinguió en 1936, fueron hallados en un armario de un museo, 85 años después de que se declararan desaparecidos, informaron fuentes institucionales del país oceánico.

El último ejemplar del tilacino o tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus) que se conoce murió en cautividad el 7 de septiembre de 1936 en el zoológico de la ciudad australiana de Hobart y, posteriormente, sus restos fueron entregados al Museo y Galería de Arte de Tasmania (TMAG, siglas en inglés).

Este ejemplar, una hembra de edad avanzada, fue capturado por un cazador en el Valle Florentino de la isla de Tasmania, en el sur de Australia, y vendido al zoológico de Hobart, la capital de esta región, en mayo de 1936.

Ground-breaking new research by Robert Paddle and Kathryn Medlock has revealed that the remains of the last thylacine came into the TMAG collections in 1936. To read more about this exciting discovery, go to https://t.co/5HxeI7lE8d #tmag #thylacine #tasmaniantiger pic.twitter.com/olvFqAiHhQ

