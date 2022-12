Horóscopo: qué será de tu semana del 5 al 10 de diciembre de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Los solos y solas disfrutarán de su libertad, mientras que los casados convivirán en aceptable armonía. Cambios amorosos en vista.

DINERO. Ante mil responsabilidades y bastante nervioso. Baje su grado de autoexigencia y haga sus trámites de a uno.

CLAVE DE LA SEMANA. Quien abusa de los débiles no es confiable. Recuérdelo.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Semana en la que un hecho clave o una persona fundamental llegan a su vida. Ese encuentro afortunado lo cambia sobre la marcha.

DINERO. A gusto con quienes trabajan con usted. Ciclo afortunado en el que conviene hacer planes para todo su equipo.

CLAVE DE LA SEMANA. Tome distancia antes de llevar un desacuerdo al límite.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Si el enojo gana la partida lo prudente es un pacto de no agresión. Llegará un afecto dulcemente reparador. La familia acepta todo.

DINERO. Maneja bien su dinero y las relaciones públicas. Con una actitud positiva que atrae muchos clientes.

CLAVE DE LA SEMANA. Que nadie agreda. Más vale solo que mal acompañado.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Disfruta junto a su gente de momentos de bienestar casi absoluto. No se confunda, puede que el confundido sea el otro… y no usted.

DINERO. Con mínimos conflictos de trabajo por resolver. Transacciones muy rentables y prácticamente sin riesgos.

CLAVE DE LA SEMANA. Diga lo que necesite decir pero sin recriminaciones.}

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Momento ideal para franquearse con su pareja; la comunicación será muy buena. Llega a un acuerdo con quien siempre lo contradice.

DINERO. Le costará reaccionar ante los conflictos. El secreto estará en mejorar sus relaciones de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA. En vez de hacer concesiones haga justicia.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Ponga las cartas sobre la mesa porque se avecina una temporada fantástica para un compromiso serio. Todo cambio será para bien.

DINERO. Si las exigencias del entorno lo sobrepasan ponga -y póngase- un límite. No abuse de su resistencia.

CLAVE DE LA SEMANA. Asóciese con personas tan perseverantes como usted.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. No exigirá demasiado de la familia, pero sí de su pareja, quien se sentirá sobrepasada. Evite pedir aquello que no le pueden dar.

DINERO. Sufrirá como nunca antes la falta de colaboración. Los compromisos de trabajo le quitan el sueño. Priorice.

CLAVE DE LA SEMANA. Lo difícil no es lograr algo sino mantenerlo. Tesón.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. En constante compañía de gente linda. Recupera su habitual entusiasmo y las ganas de estar con amigos. Una pasión lo revitaliza.

DINERO. Interesante momento para hacer tratos que lo favorecen. Nada de acuerdos implícitos, todo por escrito.

CLAVE DE LA SEMANA. Cooperar en vez de competir, sin celos profesionales.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Un breve período de encierro voluntario, atípico en su signo. El deseo de ayudar a los demás lo saca del aislamiento. Vuelven amigos.

DINERO. Tendrá que hacer pequeños recortes para que cierre bien su balance mensual. En breve las condiciones mejoran.

CLAVE DE LA SEMANA. Si alguien le gusta de entrada, trátelo de conocer.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. Venus y Mercurio ingresan en su signo ¡Lluvia de bendiciones! El afecto circula con naturalidad y todo en el amor será posible.

DINERO. Ponga en juego todos sus recursos porque el momento es perfecto. Habrá ganancias así como satisfacciones a granel.

CLAVE DE LA SEMANA. Se acabó la espera, el reconocimiento llega hoy.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Alguien singular lo toma por sorpresa. El deseo es puesto en juego. Que la familia quede al margen de sus decisiones en materia amorosa.

DINERO. Feliz vuelco en su fortuna. Su economía cobra impulso. Estará en mejores condiciones de negociar que hasta ayer.

CLAVE DE LA SEMANA. De los errores se aprende. Póngase de pie.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Entran en vigencia nuevas reglas en el juego amoroso. Estará muy amigable pero poco pasional. Su grupo de pertenencia lo contiene.

DINERO. Economía algo inestable. Le conviene buscar socios con mucho sentido común y ágiles en materia de números.

CLAVE DE LA SEMANA. Cada persona es un mundo. Acepte la diversidad.

Por Kirón

Te puede interesar:

– Qué pares de signos del Zodiaco se llevarán bien en 2023

– Neptuno directo en Piscis: qué signos zodiacales se volverán compasivos estos días

– Los 3 signos del zodiaco que mejor terminarán el 2022