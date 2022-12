Qatar 2022: El portero de Croacia Livakovic fue el héroe en los penales para eliminar a Japón y avanzar a los cuartos de final

Croacia derrotó a Japón en penales luego de empatar en los 90 minutos y luego en el tiempo extra. Este fue el primer partido de la fase eliminatoria que se decidió en los penales. Croacia clasificó por segunda vez consecutiva a los cuartos de final, luego de quedar subcampeón en Rusia 2018.

Croacia avanzó a los octavos de final luego de clasificar segundo del Grupo F detrás de Marruecos y es la cuarta selección de Europa que aseguró un cupo en los cuartos de final. Los otros tres son Países Bajos, Inglaterra y Francia.

CROATIA WINS IT IN PENALTIES 🇭🇷 pic.twitter.com/xV6UmuHHuR — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2022

El partido, que se disputó en el Estadio Al Janoub, fue uno de los encuentros más parejos en los octavos de final. La selección nipona se puso adelante en el marcador con un gol de Daizen Maeda (minuto 43), siendo así la primera ocasión que Japón comenzó ganando un partido luego de dos remontadas 2-1 ante Alemania y España.

El primer tiempo comenzó con la ventaja de los japoneses, pero el experimentado Ivan Perisic empató las acciones con un cabezazo (minuto 55). Desde allí ambos equipos tuvieron oportunidades, pero no pudieron ampliar el marcador hasta llegar al tiempo extra.

En el tiempo extra se notó el desgaste físico de ambos equipos que, a pesar de tener seis cambios disponibles, terminaron extenuados luego de una fuerte fase de grupos con partidos cada tres días. Esta fue la primera decisión de penales en el Mundial de Qatar 2022.

Los japoneses ganaron el sorteo y comenzaron lanzando primero, pero Minamino falló su penal ante el guardameta Livakovic. Los croatas por su parte no fallaron su primera oportunidad para ponerse al frente.

Livakovic detuvo el segundo y el cuarto penal que dejó sin oportunidades a la selección de Japón que se despidió de Catar 2022. Croacia metió los dos restantes y gracias al portero avanzaron a los ocho mejores equipos del mundo. Livaković does it again!



Japan: ❌❌✅❌



Croatia: ✅✅❌ pic.twitter.com/E2P4GYm0g0— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2022

Su rival será el ganador del partido entre Brasil y Corea del Sur que se enfrentarán el lunes 5 de diciembre.

