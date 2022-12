Alejandra Espinoza sorprende al transformar su casa en un parque jurásico por Navidad

La actriz tijuanense Alejandra Espinoza, de 35 años, sorprendió a todos con la muy original decoración de su casa por Navidad, al haberla decorado con elementos alusivos a las películas de ‘Jurassic Park’.

Por medio de un video, publicado en su cuenta de Instagram, la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en 2007 compartió con sus fans que complació en todo a Aiden Matteo, su hijo, quien es un amante de los dinosaurios.

“Si no era de dinosaurios de que mas podía ser 🤷🏻‍♀️ 🎄😬😬😬 #christmasdecor #christmastree #dinosuar”, escribió la también presentadora en la descripción de su video.

En el material se ve a la esposa de Aníbal Marrero recortando, en forma circular, el logo de la película ‘Jurassic World’, el cual destaca por su imponente dinosaurio y acto seguido lo metió en una esfera transparente.

Además de con esa muy original esfera, Alejandra decoró su árbol, que es del tradicional color verde con muchísima nieve, con esferas de color negro, blanco y dorado.

Al igual incluyó hojas de árboles, las tradicionales piñas, dinosaurios de todos los tamaños, los cuales están presentes en su pie de árbol, así como en la punta y en diversos puntos estratégicos.

Aunque su decoración tiene muy poco que ver con la temporada decembrina, ese no fue un impedimento para que Alejandra acompañara su video del tema ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ de Brenda Lee.

Su atrevimiento fue elogiado por algunos compañeros del medio, como Lourdes Stephen, Rosy McMichael, entre otros.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian sorprende al decorar su lujoso baño… ¡con nueve árboles de Navidad!

Mariah Carey abre las puertas de su penthouse para que sus fans se tomen ahí sus fotos navideñas

Gloria Trevi presume en video la hermosa decoración de su casa por Navidad

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera muestran emocionados la decoración de su casa por Navidad