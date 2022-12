Dicen que Anahí quiere llevar un neumólogo para Andrés García porque “no puede ni hablar”

Desde que Andrés García reveló que atravesara serios problemas de salud alertó a fanáticos y famosos, quienes le han hecho llegar mensajes de apoyo y buenos deseos, pero no solo eso, sino que incluso algunos ofrecieron su ayuda para que el actor se recupere lo antes posible, una de ellas fue la actriz y cantante Anahí, quien se habría ofrecido a mandar un médico especialista.

O al menos esto es lo que se dio a conocer en el programa ‘Ventaneando’, en donde el conductor Pedro Sola reveló que la ex RBD está preocupada por la salud del histrión de 81 años debido a que en las últimas entrevistas que ha concedido a diferentes medios de comunicación se ha mostrado con algunos problemas para hablar debido a una neumonía.

“Nuestra Anahí le quiere mandar una doctora neumólogo a Andrés García para que lo revise allá en Acapulco. No puede ser que siga con el oxígeno y no pueda ni hablar”, expresó el comunicador.

Pero no fue el único, ya que Jimena Pérez “La Choco” añadió que posiblemente la actriz cumplirá su palabra, pero hasta que regrese de su viaje por España donde actualmente se encuentra tomando unos días de descanso.

“Yo creo que cuando regrese de Madrid lo hará porque ahorita está paseándose por la puerta de Alcalá”, mencionó mientras que “El tío Pedrito”, como es llamado cariñosamente el presentador, destacó que si desea hacerlo también podría ser vía telefónica: “Pero por teléfono lo haces y le dices ‘oiga doctora…’“, comentario que concluyó señalando que una segunda opción le caería bastante bien al primer actor.

Pero esta no es la única vez que se ha mencionado algo al respecto, pues en agosto pasado fue el mismo histrión quien reveló durante su programa de YouTube que Anahí se puso en contacto con él para ofrecerle su ayuda.

“Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme, y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días, buscando paisajes”, mencionó, para después agradecerle y hacerle una invitación para visitarlo junto con su familia en Acapulco, Guerrero, en donde actualmente reside.

Mientras que durante un encuentro con la prensa mexicana, Anahí expresó su preocupación por Andrés García asegurando que iría pronto a visitarlo.

“A Andrés lo amo, lo adoro, hablamos ayer por FaceTime, estoy próxima a verlo, nada más que tengo que ir a un tema médico por eso estoy viajando. Lo amo y lo adoro, él sabe que se cuenta conmigo hasta el último de mis días“, sentenció la artista, quien mantiene una amistad con Andrés García desde el año 1999 cuando ambos trabajaron en la telenovela ‘Mujeres Engañadas’.

