Muere Mills Lane, legendario réferi de boxeo que estuvo en la pelea de la mordida de Mike Tyson a Evander Holyfield

Mills Lane falleció este martes a los 85 años, según reportó uno de sus hijos al Reno Gazette Journal.

“Tuvo una regresión significativa en su situación general. Fue una partida rápida. Estaba cómodo y estaba rodeado de su familia“, expresó Tommy Lane al rotativo, aunque no precisó la causa de la muerte.

Lane ofició como réferi en grandes peleas de púgiles durante las décadas de los años 70, 80 y 90, como Muhammad Ali, Lenox Lewis, Julio César Chávez, Bernard Hopkins, Oscar de La Hoya y Thomas Hearns; además, es recordado porque fue quien impartió justicia sobre el ring en la mítica noche en que Mike Tyson mordió a Evander Holyfield.

El árbitro también es recordado por su famosa frase “Let’s get it on” y por tener una versión de plastilina en el programa de MTV “Celebrity Death Match”, donde diversas celebridades se enfrentaban en versiones animadas.

Lane también tuvo un fugaz paso por los encordados como boxeador, donde protagonizó 11 peleas, de las cuales ganó 10 y 6 de ellas fueron por nocaut.

