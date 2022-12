Alex Hoyer confiesa que se ve casado y hasta con hijos con Danna Paola | VIDEO

Una de las parejas del momento sin duda es la conformada por Danna Paola y Alex Hoyer. Y es que ambos se han dejado ver más enamorados que nunca.

Por lo que al parecer todo va bien, pues hasta el cantante ha pensado en casarse con la intérprete de “Mala Fama”, así lo reveló durante un encuentro con la prensa.

Las declaraciones dejaron atónitos a sus millones de seguidores y a los medios de comunicación, pues ambos son muy jóvenes y tiene una carrera prometedora en la música.

En la gala de los “People’s Choice Awards 2022” Hoyer desfiló por la alfombra roja y aprovechó para hablar con los medios de comunicación.

Durante su breve entrevista se le preguntó sobre su relación con la actriz de “Élite”, con la que está saliendo desde hace algunos meses, así que se le cuestionó si ha pensado en casarse, por lo que contestó afirmativamente y hasta dijo que quiere tener hijos, sin embargo, puntualizó que por el momento ambos están enfocados en sus carreras profesionales.

“Claro que quiero boda, pero como siempre les digo, ahorita estamos super enfocados, tanto ella en su carrera como yo en la mía. Me veo con hijos, claro que sí”.

Señaló a la prensa el cantante de “Dementes” y “Cruda”, quien también reacción a las dificultades que ha enfrentado su pareja durante su más reciente gira “XT4S1S”, pues se ha dicho que su propio staff está tratando para sabotearla.

Danna Paola está muy emocionada por llegar a diferentes partes de México con su gira “XT4S1S”, en la que también es productora. Sin embargo, ha tenido varios accidentes, desde golpearse, tener problemas de sonido y hasta quedarse colgado de lo más alto en el escenario.

Al respecto, su novio Alex indicó que su vida nunca está en riesgo y defendió a las personas que la apoyan, así como el trabajo de la propia artista.