Biden criticado por no visitar la frontera en Arizona porque están pasando “cosas más importantes”

El presidente Joe Biden fue severamente criticado por viajar a Arizona sin dirigirse a la frontera con México en donde existe una crisis migratoria y que tanto han pedido los funcionarios se solucione. Antes de emprender su viaje, el mandatario ya había confirmado que no iría a la frontera porque “están pasando cosas más importantes” en el estado, lo que le generó una lluvia de comentarios negativos.

Antes de realizar el viaje hacia Arizona para recorrer una planta de fabricación de semiconductores, el periodista de Fox News, Peter Doocy le preguntó al presidente si pensaba visitar la zona fronteriza que enfrenta una crisis por las miles de personas que intentan entrar a EE.UU. de forma ilegal todos los días.

“Porque están sucediendo cosas más importantes. Van a invertir miles de millones de dólares en una nueva empresa”, fue la respuesta del presidente Biden y no dio más detalles al respecto.

El tema fronterizo ha sido sumamente criticado porque la administración Biden no ha logrado hacer nada para llegar a una solución. Los republicanos iniciarán una investigación con relación a este problema y exigen que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas sea despedido.

Después de los comentarios de Biden, una serie de críticas no se hicieron esperar. “Dígale eso al control fronterizo”, escribió John Cooper de The Heritage Foundation.

El Sindicato de la Patrulla Fronteriza también reaccionó a la noticia e hizo una comparación con el presidente visitando una heladería.

“Visitar una heladería: muy importante. Visitar nuestra frontera, donde la inmigración ilegal, las muertes, las fugas y el contrabando de fentanilo establecieron nuevos récords sin parar con miles de muertos como resultado: no es importante”, comentaron.

El representante Dan Crenshaw, republicano por Texas, enumeró varias preocupaciones sobre la frontera sur y dijo que no figuraba en la lista de “prioridades” de Biden.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes preguntaron, “¿la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos no es lo suficientemente importante? Los republicanos del comité han visto la frontera de primera mano es un desastre humanitario y de seguridad nacional”, puntualizaron.

Por su lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó porque el presidente no planeaba visitar la frontera durante su viaje, detallando que su presencia es requerida en una planta taiwanesa de inversión millonaria en Phoenix.

“Estará visitando TSMC, una empresa que realiza una gran inversión para fabricar chips de última generación en Phoenix. Esto traerá nuevos empleos y oportunidades económicas a Arizona. Y es en gran parte gracias a la Ley de Chips y Ciencia”, comentó Jean-Pierre durante una conferencia de prensa.

En declaraciones a Fox News Digital, la portavoz intentó justificar las palabras del presidente Biden, al mencionar que trabajando para asegurar la frontera, pero también está enfocado en la economía estadounidense.

“El presidente dejó claro que su máxima prioridad es invertir en la economía estadounidense y en las comunidades estadounidenses, recuperar los empleos estadounidenses del extranjero. La economía es el tema principal para la mayoría de los estadounidenses. El presidente también está tomando medidas para asegurar nuestra frontera“, detalló Jean-Pierre en un comunicado publicado por Fox News.

El senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, quien fue reelegido en las elecciones intermedias criticó a su propio partido por la ineptitud para responder a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur y que tanto afecta al estado.

“Cuando llegué a Washington por primera vez, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que hay varios demócratas que no entienden nuestra frontera sur y muchos republicanos que solo quieren hablar de eso”, comentó.