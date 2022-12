Pete Aguilar del Comité Selecto detalla qué llevará el informe final de la investigación del 6 de enero

El representante de California, Pete Aguilar dio detalles de lo que podría revelar el informe final del Comité Selecto del 6 de enero, sobre el ataque al Capitolio de los Estados Unidos, que deben entregar en este mes y en donde hicieron sugerencias penales para el Departamento de Justicia.

CNN informó que el demócrata explicó algunos de los puntos que llevará el informe del Comité de la Cámara que después de más de un año llega a su fin, ya que se disolverá este mes.

“Incluirá información sobre la recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano directamente después de las elecciones presidenciales de 2020, lo que el Servicio Secreto sabía antes del ataque y la respuesta de la Guardia Nacional”, dijo Pete Aguilar durante una entrevista para This Morning de CNN.

El Comité Selecto realizo docenas de entrevistas con los exasesores, exjefes y aliados de Donald Trump a lo largo de un año para investigar la insurrección del Capitolio y los intentos del expresidente por revocar las elecciones 2020.

El representante demócrata Bennie Thompson de Mississippi, presidente del Panel ya había hablado con el mismo medio de comunicación en donde explicó que el informe final contendrá ocho capítulos en donde también vendrán sus conclusiones.

“Todos esos son aspectos importantes que esperamos resaltar y compartir al final de nuestro trabajo”, dijo Aguilar. “Hemos presentado en nuestras audiencias el papel que desempeñó el expresidente el 6 de enero. Eso no se nos escapa a ninguno de nosotros, pero tenemos trabajo por hacer y queremos asegurarnos de hacerlo bien”, aseveró.

Bennie Thompson dio a conocer que la comisión tomó la decisión de recomendar al Departamento de Justicia, (DOJ) imponer cargos penales y los cuales estarán dentro del informe final.

“Hemos decidido recomendar imponer cargos penales”, comentó al mismo medio de comunicación y reconoció que aún no han delimitado el “universo de personas” que podrían ser afectadas por esos cargos.

Aguilar también fue cuestionado con respecto a si el exvicepresidente, Mike Pence descartó ser testigo ante el Comité, pero consideró hablar con el Departamento de Justicia, reaccionó que fue triste que no quiso declarar con el Panel.

“Creo que es triste que no quisiera venir a nosotros no quería compartir su historia con nosotros, se sentía cómodo haciéndolo en los ayuntamientos, en la televisión o en su libro, y con el Departamento de Justicia, pero no quería compartir al público estadounidense, eso es muy malo”, reveló Aguilar.