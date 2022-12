Cómo saber qué aceite en específico usar para tu vehículo

Mantener al día el cuidado de tu vehículo es una de las maneras para garantizar que tenga una vida útil duradera y cumpla con las exigencias del día a día de forma sobresaliente. El motor funge como una de las piezas más importantes a las que se debe prestar atención, y por ello, el aceite también juega un papel importante para su correcto funcionamiento.

Por sencillo que pueda parecer un cambio de aceite, no es así. Algunas personas podrían pensar que cualquier tipo de este producto encajaría a la perfección con el coche que tenemos en casa, pero tampoco. Por ello, hemos preparado esta guía sencilla pero efectiva que te ilustrará saber qué tipo de aceite requiere tu auto.

Una tarea de mantenimiento rutinaria y fácil podría convertirse en una pesadilla en caso de no utilizar el compuesto adecuado si recurrimos al pensamiento de que existe un aceite universal. No es así, las cosas han cambiado y los motores ya no son tan sencillos como solían ser hace algunos años.

Utilizar un aceite errado para el motor de tu vehículo podría traer consecuencias que afectarían el rendimiento del mismo. Crédito: Schutterstock

El aceite perfecto para tu vehículo

Existen dos vías relativamente sencillas para saber qué opción de aceite requiere tu vehículo. La primera de ellas es recurrir al manual de especificaciones e instrucciones del auto para determinar qué tipo de viscosidad necesita nuestro motor, así como también las exigencias genéricas.

Por otro lado, si revisar manuales no es lo tuyo y prefieres una vía más automatizada, puedes hacer uso de la tecnología y consultar el servicio que ofrece Liqui Moly por medio de su página web oficial, el cual cuenta con lujo de detalles y especificaciones para determinar de forma precisa qué requiere tu coche exactamente, siendo una herramienta bastante útil en caso de que no tengas mucho conocimiento acerca de estos líquidos o quieras reforzar los mismo consultando a expertos en la materia.

Por otro lado, también ofrecen ayuda con respecto a anticongelantes, aceite para la transmisión, líquido de frenos y demás. De hecho, no solo figuran con una lista bastante extensa de vehículos, sino también motocicletas, autos antiguos, camionetas, equipos agropecuarios, maquinaria, e incluso botes.

