Cuauhtémoc Blanco confesó que apoya a Brasil en Qatar 2022 para que no lo corran de su casa

Tras la histórica e inesperada eliminación de México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, el certamen ecuménico se acabó muy rápido para quienes apoyaban al Tri, razón por la cual muchos fanáticos buscaron acomodo en otros combinados a los que alentar durante la máxima cita balompédica.

Tal es el caso del actual gobernador de Morelos y ex futbolista de la selección y Club América, Cuauhtémoc Blanco, quien confesó irle a Brasil en lo que resta de Copa del Mundo.

La leyenda del balompié azteca disfrutaba de unos tacos cuando fue abordado por un sujeto que aprovechó la oportunidad de preguntarle hacia qué selección sentía más afinidad después de la eliminación de México.

“Ahora que no está México en el Mundial, ¿quién crees que se lo lleve ‘gober'”, fue la pregunta del individuo a la cual rápidamente respondió Blanco. “Brasil”, dijo mientras daba un bocado a su comida en un puesto de tacos.

Vestido de camisa azul y pantalón negro, el exjugador explicó los motivos de su decisión. “Le tengo que ir a Brasil porque mi esposa es brasileña y mi suegro es brasileño y si no le voy a Brasil, tú sabes cómo me va, me corren de la casa”, indicó.

El audiovisual fue compartido por un usuario identificado como José Armando Omega en la red social TikTok, donde acumuló más de 126,000 reproducciones.

Los internautas se tomaron con humor el asunto y así lo dejaron saber en los comentarios del clip. “Ese es mi gober”; “Está vestido de celeste, le va a Argentina”; “Saca los tacos Cuau”, fueron algunas de las interacciones.

En 2015, Blanco contrajo nupcias con la modelo brasileña Natalia Rezende, con quien ha estado casado desde entonces.

En 2015, Blanco contrajo nupcias con la modelo brasileña Natalia Rezende, con quien ha estado casado desde entonces.

La selección mexicana cayó eliminada en fase de grupos de un Mundial por primera vez desde 1994. En su momento, Cuauhtémoc expresó su molestia y responsabilizó a Gerardo ‘Tata’ Martino de lo ocurrido.

