Sergio ‘Kun’ Agüero reveló en vivo con Messi que sufrió otra arritmia cardíaca hace unos meses

A pocas horas del enfrentamiento de cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos, Sergio ‘Kun’ Agüero fue tendencia en la tarde del miércoles por hacer una transmisión en vivo en Twitch con Lionel Messi y Alejandro ‘Papu’ Gómez. En medio de la larga y cómoda charla, el exjugador confesó que haber tenido otro episodio cardíaco hace unos meses.

En un largo directo de Twitch que dio para hablar de varios temas, Agüero les contó a sus amigos que el pasado mes de junio sufrió una arritmia cardíaca. “El médico me mandó un mensaje y me dijo: ‘Tuviste una arritmia ventricular’”.

En algún tramo del diálogo surgió el tema del estado de salud actual del exdelantero y justo en ese momento fue cuando se levantó la playera para contradecir un comentario de Messi donde hacía alusión a que Agüero había ganado algunos kilos.

Con la camiseta levantada, explicó en qué parte estaba localizado el chip. “Acá tengo el chip. Me abrieron acá y el chip es así de grande”, dijo mientras describía las dimensiones del dispositivo que le fue instalado para controlar sus picos cardíacos.

“¿Podés creer que el médico, no sé si me estará escuchando, me manda un mensaje y me dice: ‘Tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio?’. Y yo le digo: ‘¿Y ahora me decís? Pasaron seis meses'”, narró.

Ante la pregunta del ‘Papu’ Gómez sobre qué se encontraba haciendo en ese momento, Agüero respondió: “Qué sé yo lo que hice, y aparte, acordarme el 8 de junio, bolud*. Empecé a mirar los chats y claro, se ve que eran las 3 y 20 de la mañana de España y claro, eran las 10 y media de la noche en Miami. Y ese día, mandó la captura Sofía, mi novia, que había jugado a la pelota en ese horario”.

“¿Te controla tu médico?”, preguntó Messi. El ‘Kun’ manifestó que tenía un “polar” que le marcaba la gráfica y a partir de eso los médicos podían monitorear. “Cada vez que voy al gimnasio o voy a correr me pongo el polar y queda todo grabado en el teléfono y después yo se lo mando al médico”.

En octubre de 2021, Sergio ‘Kun’ Agüero sufrió una arritmia cardíaca en pleno partido con el FC Barcelona y se vio obligado meses después a retirarse de forma definitiva del fútbol profesional.

Te puede interesar:

·Sergio ‘Kun’ Agüero contó que ‘Canelo Álvarez le envió un audio en medio de la polémica con Messi y la playera de México

·Enzo Fernández recibió propuesta indecente de modelo antes de enfrentar a Países Bajos: “Tengo la técnica para comérmela entera”

·Gerard Piqué estaría soltero y sin compromiso tras supuesta ruptura con Clara Chía Martí

**