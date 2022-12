Maripily confirma que por culpa de su ex rechazó estar en ‘La Casa de los Famosos 3’

Maripily Rivera confirma que por culpa de su ex rechazó estar en ‘La Casa de los Famosos 3’… Así lo dijo en exclusiva en ‘En Casa con Telemundo’, donde señaló que, por intentar salvar la relación con quien ahora es su ex prometido, dejó pasar esa gran oportunidad.

La modelo y empresaria de belleza eligió el show de las tardes de Telemundo para hablar por primera vez de su separación de José Javier Carrasquillo, quien tiró la primera piedra publicando en sus redes sociales un comunicado en donde asegura que él terminó la relación.

“Como toda mujer estuve ilusionada con una boda, que me llegó el amor“, comenzó diciendo Maripily en el show de las tardes de Telemundo, ante la pregunta de Adyan de cómo pasó de la felicidad plena, a verse destruida como en ese momento.

“De Thanksgiving para acá pasaron muchas situaciones, me enteré de muchas situaciones muy fuertes… Él me hablaba del pasado, de si me co… a fulana, de las relaciones sexuales que tenía. Era un persona que tenía problemas de alcohol, de adicción, y yo eso desconocía, me vengo a enterar el día que nos reunimos en familia que su hermana me lo dice”, siguió contando la empresaria de belleza.

Lo cierto es que detrás de los sueños de boda, la entrega del anillo y el “sí” rotundo, había una historia de caos que terminó en pesadilla cuando la seguridad del edificio en donde vive Maripily le confirmó que a su novio lo había pasado a buscar otra mujer.

“Hubo infidelidad, ahí tomo la decisión de terminar la relación con él“, confirma ella en ‘En Casa con Telemundo’, echando por tierra la primera información, la del comunicado de Carrasquillo, en donde aseguraba que él había terminado el compromiso.

Lo que no sabíamos, es que no todo era color de rosa durante esta relación, pues su hijo Joe Joe no le hablaba desde hacía 3 meses y la había bloqueado de todas las redes, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo con que su madre se casara con Carrasquillo, pues él ya había recibido información de todo lo que Maripily descubrió hace pocos días.

Pero una vez que terminó con su prometido, la relación con su hijo se restableció, de hecho la propia Maripily le contó a Adyan que Joe Joe la llamó apenas lo supo y hasta la desbloqueó de las redes.

Otra de las consecuencias negativas que le trajo esta corta pero intensa relación fue haber perdido una gran oferta de trabajo que le había hecho Telemundo. Como te contamos más arriba, le dijo no a ‘La Casa de los Famosos 3’ por su novio.

“Yo sacrifiqué muchas cosas, sacrifiqué una propuesta muy interesante que tenía Telemundo para mí, que era ‘La Casa de Los Famosos 3’, y dije que no para tratar de salvar mi relación… Entendí que ese trabajo, en ese momento, sacrificaba la relación y dije que no, sacrifiqué muchas cosas por él, estoy destrozada“, dijo en el show de las tardes de Telemundo.

Ante este nuevo revés en su vida sentimental, Adyan le preguntó que opinaba de los que se burlaban de ella, ya que una vez más se quedó ‘vestida y alborotada’.

“Yo soy una mujer que voy a seguir amando, lo voy a seguir intentando, porque eso es de una mujer viva, y mientras esté viva lo voy a seguir intentando… No me arrepiento porque en el momento que viví con él lo hice con ilusión…”.

¿Qué fue lo que dijo él en el comunicado?

Como lo compartió nuestra colega Enlai-li Acevedo de La Opinión, José Javier Carrasquillo fue el primero en soltar la ‘bomba’ desde sus redes sociales, y pese a que no es una figura pública, lanzó su comunicado:

“Estas son las únicas expresiones que voy a emitir referente a este asunto. Por este medio, deseo comunicar mi separación con María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily. Ambas partes sostuvimos una relación de varios meses en donde nos comprometimos para matrimonio pero por asuntos personales, tomé la decisión de dar por terminada la relación“.

MIRA LO QUE DIJO MARIPILY EN EXCLUSIVA EN ‘EN CASA CON TELEMUNDO’:

