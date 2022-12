“No tengo una fórmula para rejuvenecer”: Luka Modric habla sobre su edad antes del partido ante Brasil en Qatar 2022

La edad no pasa en vano, es por ello que hay algunos jugadores -como Eden Hazard-que ya están disputando su último Mundial, e incluso alguno de ellos piensan en el retiro definitivo, tema mencionado por el mismo Cristiano Ronaldo.

Pero a esto también debemos agregarle a Luka Modric, jugador del Real Madrid y de la Selección de Croacia que estará en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 ante la poderosa Selección de Brasil y habló sobre su edad y el no tener una “fórmula para rejuvenecer”, algo que preocupa a todos los amantes del fútbol realizado por el mago croata.

“No pienso en el futuro. Veremos cuánto tiempo puedo jugar. Ahora estoy cien por cien concentrado en lo que tenemos por delante. Habrá tiempo para pensar en el futuro”, expresó el centrocampista del Real Madrid en rueda de prensa.

Además, Modric, quien cumplió los 37 años el pasado 9 de septiembre, también habló sobre la “fórmula para rejuvenecer”, esa que pidió a todos los presentes si es que alguien la conoce, pues comentó que él no la tiene.

“Lamentablemente, no tengo una fórmula para rejuvenecer como la que tuve para crecer. Si existen, no dudes en decírmelas”, dijo el capitán de Croacia antes del juego que deberá disputar con la Selección Brasil en el Mundial Qatar 2022.

El viernes 09 de diciembre, a las 10:00 AM ET, 07:00 AM PT, Croacia y Brasil saldrán al ruedo en el Estadio Ciudad de la Educación para así intentar buscar el boleto que lo coloque en la siguiente fase de la Copa del Mundo realizada en Qatar.

También te puede interesar

–Tras abandonar a la Selección de Inglaterra por el robo a su familia, Raheem Sterling regresará al Mundial Qatar 2022

–Gato interrumpe rueda de prensa de la Selección de Brasil y Vinicius Jr. no aguantó la risa tras el invitado sorpresa [VIDEO]

–Mundial Qatar 2022: Así queda la tabla de goleadores tras los octavos de final