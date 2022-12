Jugadores de Croacia dan como favorito a la Selección de Brasil dentro del Mundial Qatar 2022

Los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 nos dará un duelo de Croacia ante la Selección de Brasil, algo que nos deja al equipo carioca como el mayor favorito dentro de este compromiso, según los seguidores y experto del deporte. Sin embargo, dos de los jugadores del equipo croata también hablaron y vieron al equipo verdeamarela como uno de los favoritos para la llave.

Se trata de Mateo Kovacic y Dejan Lovren hablaron en conferencia de prensa, dejando claro que ven a Brasil como favorito sobre Croacia para el duelo pautado para el próximo viernes a las 10:00 AM ET, 07:00 AM PT en el Estadio Ciudad de la Educación.

“Brasil siempre es favorito para ganar la Copa del Mundo, pero aquí hay más equipos de alto nivel y que también son favoritos. Sin embargo, nos centramos en nosotros y en hacer el viernes nuestro mejor partido”, indicó el centrocampista del Chelsea con pasado en el Real Madrid.

“Todo el mundo sabe lo importante que es Luka Modric. Es increíble para Croacia, capitán y líder. Estamos orgullosos de tenerlo. Es un gran honor jugar con él y aprender cada día. Es el mejor jugador de la selección”, agregó Kovacic.

Por otro lado, en la misma rueda de prensa, Lovren también enfatizó como es que Brasil es uno de los equipos favoritos gracias a la calidad individual que posee en todas sus piezas.

“Brasil es el favorito. Tiene dos equipos fuertes, de calidad individual, que pueden cambiar el ritmo de juego. No tenemos problema alguno con que sean favoritos. Respetamos a todos y así ha sido siempre”, indicó el futbolista croata.

