Cuartos de final en el Mundial Qatar 2022: ¿Cuándo se juegan y dónde verlo en Estados Unidos?

La Copa del Mundo Qatar 2022 está llegando a su final, es por ello que ya tiene todos los integrantes de los cuartos de final, instancia que llegó luego de ver como diferentes equipos quedaron en el camino de los octavos y no lograron seguir de pie en la importante competencia internacional amada por millones de personas.

En la siguiente ronda del torneo, vemos como Países Bajos y Argentina van a disputar su compromiso, el cual será realizado el venidero viernes 09/12 en el Estadio Lusail. El balón comenzará a rodar a las 14:00 ET, 11:00 PT.

Sin embargo, el mismo día, pero a las 10:00 AM ET, 07:00 AM PT, Croacia y Brasil harán lo mismo, aunque amabas selecciones saldrán al ruedo en el Estadio Ciudad de la Educación. Hay que considerar que los ganados de estos dos juegos se verán las caras en las semifinales del campeonato.

Posteriormente, el sábado siguiente, 10/12, la Selección de Portugal y Marruecos comenzarán la fiesta del día, pues los dos combinados chocaran en el Estadio Al Thumama a las 10:00 AM ET, 07:00 AM PT.

Por otro lado, el segundo juego de la fecha será Francia ante Inglaterra, lo que se espera que sea un partidazo en el Estadio Al Bayt. Nuevamente, el juego comenzará a las 14:00 ET, 11:00 PT y de estos dos juegos saldrá la otra llave de las semifinales de la Copa del Mundo.

Cómo ver los cuartos de final de Qatar 2022 en Estados Unidos

Para disfrutar todos estos partidazos, los cual nos darán todas las Selecciones para las semifinales del Mundial Qatar 2022 tienes que tener en cuenta que podrás seguir los partidos en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App para así no perderse ni un segundo del Mundial en Estados Unidos.

