Argentinos celebran la eliminación de Brasil ante Croacia en el Mundial Qatar 2022

Brasil cayó en la tanda de penales ante la Selección de Croacia en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Ante esta realidad, un grupo de aficionados se reunieron en Qatar a observar el partido a las afueras del estadio y celebraron la clasificación de los croatas como si se tratara de un triunfo para ellos.

La Opinión estuvo presente desde Qatar y captó las imágenes de como la fanaticada argentina gritaba de emoción al ver el penal fallado por Marquinhos que terminaba eliminando a los amazónicos y colocando a Croacia, actuales subcampeones del mundo como los primeros semifinalistas de esta Copa del Mundo en donde queda demostrado que los partidos se definen en la cancha y no ay historia que valga.

Argentinos y brasileños son rivales históricos del fútbol mundial y la fanaticada esperaba un cruce de ambos equipos en instancias semifinales, sin embargo los croatas tenían otros planes y se instalan en semifinales por segundo Mundial consecutivo. View this post on Instagram A post shared by La Opinión (@laopinionla)

La imagen de Neymar llorando desconsoladamente rápidamente se hizo viral, esto luego de la eliminación de una Selección de Brasil que partía como una de las clandidatas a alzar la Copa del Mundo. Por parte de los croatas esperan rival en semifinales del Mundial Qatar 2022 luego de pasar los octavos por la tanda de penales ante japoneses y amazónicos respectivamente.

