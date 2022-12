Brasil fracasó en el Mundial de Qatar 2022: La Canarinha fue eliminada en penales por Croacia

El estadio Ciudad de la Educación dio inicio a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Croacia y Brasil protagonizaron un gran duelo por el pase a las semifinales de la Copa del Mundo. Con un gol histórico de Neymar (77 igual que Pelé), Brasil y Croacia igualaron 1-1. En la tanda de penales, Marquinhos falló el último penal que le dio el pase 4-2 a los croatas.

Durante los primeros minutos del partido ambas selecciones plantearon un estilo muy cuidadoso y de estudio. El desequilibrio de los atacantes de brasil permitieron un par de llegadas de La Canarinha. Pero Croacia no se dejó intimidar y generó una buena jugada a los 12 minutos del partido. Un centro de Mario Pašalić casi fue conectado por Ivan Perišić.

Del lado sudamericano Vinicius Jr. fue uno de los más incisivos en ataque. El futbolista del Real Madrid generó grandes problemas en el costado de Josip Juranović. A pesar de los intentos, en 25 minutos no hubo una jugada que comprometiera realmente el arco de Dominik Livaković y de Alisson Becker. This passing by Brazil 😍 pic.twitter.com/IRqgX0npAb— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2022

La selección de Brasil que aplastó a Corea del Sur no se vió ante Croacia. La jugada “más peligrosa” de todo el primer tiempo fue un tiro libre de Neymar al minuto 42 que se desvió levemente en la barrera croata. Con eso finalizaron los primeros 45 minutos en un duelo bastante parejo digno de unos cuartos de final. Neymar takes the shot on goal but Livaković handles it 🧤😤 pic.twitter.com/c26Hge9kmL— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2022

Para la segunda parte, Brasil salió con mayor intensidad al partido. En cuestión de un par de minutos la Canarinha generó dos jugadas de peligro para el arco de Dominik Livaković. 49 minutos tuvieron que transcurrir para que se concretaran las jugadas más peligrosas del partido. What a SAVE by Livaković 😤 pic.twitter.com/PyVOMSGhB5— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2022 Livaković with ANOTHER big save for Croatia 🧱



Para el minuto 65 de partido, Dominik Livaković ya era la figura de Croacia y del partido. El arquero europeo salvó hasta en tres ocasiones su arco. Lucas Paquetá no pudo superar al destacado guardameta del Dinamo de Zagreb. 10 minutos más tarde fue Neymar el que no pudo concretar una jugada ante el rápido achique de Livaković. Para el minuto 80 nuevamente fue Paquetá el que no pudo vulnerar el arco croata. LIVAKOVIC AGAIN



Finalizaron los 90 minutos e indudablemente Dominik Livaković fue el gran responsable de que se juegue tiempo extra en el estadio Ciudad de la Educación. Las grandes figuras brasileñas no pudieron superar una sobresaliente actuación de Livaković. Croatia loves an extra-time matchup in the FIFA World Cup knockout stages 💪



Cuando justo estaba por acabarse la primera parte de la prórroga apareció la gran figura de Brasil. Neymar Jr. tuvo la llave para destrabar un partido que se le complicó más de la cuenta a La Canarinha. Dominik Livaković no pudo mantener el arco en cero con el décimo remate de Brasil en la Copa del Mundo. El gol de “Ney” marcó historia, pues le permite igualar los registros de el legendario Pelé (77 goles con Brasil). NEYMAR IN THE 106TH MINUTE 😱😱😱



Pero croacia no se rindió y al minuto 116 consiguió el empate por intermedio de Bruno Petković. Un gol de otro partido que bajó los ánimos a La Canarinha que parecía con el duelo controlado. CROATIA TIES IT IN THE 117TH MINUTE 😱😱



En la tanda de penales, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Modric y Mislav Oršić concretaron por Croacia, mientras que por La Canarinha, Casemiro, Pedro acertaron sus cobros. Marquinhos no pudo anotar el último tanto que aún mantenía con vida a La Canarinha. CROATIA TAKES DOWN BRAZIL 😱



Croacia consiguió su pase a las semifinales del torneo. La selección croata se metió nuevamente entre las cuatro mejores conjuntos del Mundial. El conjunto europeo viene de quedar subcampeona en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y ahora va por su revancha en Qatar 2022. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/uUZxbEdTMz— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2022 Nothing but respect between Luka Modrić and Casemiro 🤝 pic.twitter.com/AO3OKULHHG— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2022

