Tite dijo adiós a la selección de Brasil tras la estrepitosa eliminación en Qatar 2022 contra Croacia

Este viernes Brasil se despidió del Mundial de Qatar 2022 de forma inesperada tras no poder superar a Croacia en la tanda de penales. La eliminación ha sido una tragedia deportiva en la nación sudamericana debido a que eran favoritos en este certamen ecuménico. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el seleccionador de la ‘Canarinha’, Tite anunció su salida.

El DT confirmó que no continuará en la dirección técnica de Brasil. “Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo. Como ya dije, acaba mi ciclo. Lo dije hace más de un año y medio y no soy un hombre de dos palabras. No estaba jugando para ganar y después hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca los sabe”, dijo.

El estratega de 61 años se mostró reflexivo y conmovido por la derrota, pero a pesar de eso quiso destacar que Brasil posee una generación con mucho futuro. “Compartimos alegría, compartimos tristeza. Nadie quería compartir esa alegría más que nosotros. Lo sentimos, con nuestras familias, con nosotros mismos, y está surgiendo una generación hermosa. Se fortalece en la adversidad, en el crecimiento. Todos somos responsables”.

El partido fue reñido, pero la ‘Verdeamarela’ siempre estuvo un peldaño por arriba, aunque no pudo plasmar su ligero dominio en el marcador. Tras marcharse al tiempo extra, Neymar sacó la varita mágica y en una combinación de pases rompió el muro defensivo croata y anotó el 1-0 al minuto 105.

A cuatro para el final, los subcampeones en Rusia 2018 igualaron las acciones y forzaron la tanda de penales. Neymar Jr. no pudo patear y Tite explicó el por qué en la rueda de prensa. “Lo reservé para el quinto penal porque el quinto es el decisivo. Es el de mayor presión y él es el jugador de más calidad para lanzarlo”.

Ahora, la pentacampeona del mundo se encuentra sin entrenador. Tite estuvo al frente en 81 partidos de los cuales ganó 60, empató 15 y perdió tan solo en seis ocasiones. A nivel ofensivo, su selección anotó en 174 ocasiones y recibió 30 goles.

Tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, Brasil se despidió en cuartos de final. En 2014, cuando fueron anfitriones, lograron llegar a la semifinal, pero fueron humillados 7-1 por Alemania. Desde 2002, la ‘Canarinha’ no juega una final de la Copa del Mundo.

