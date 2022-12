Una fuga en el oleoducto Keystone provoca un enorme derrame de petróleo en Kansas

Una fuga en el oleoducto Keystone que derramó unos 2.2 millones de litros de crudo en un curso de agua en Kansas, Estados Unidos, estaba en vías de ser controlada el viernes, informaron las autoridades estadounidenses.

De confirmarse la magnitud del vertido sería la mayor fuga de petróleo en Estados Unidos desde 2013, según la asociación Pipeline Safety Trust, que promueve la seguridad de los oleoductos.

La empresa canadiense TC Energy, que opera la infraestructura, detectó el incidente la noche del miércoles e inmediatamente suspendió el flujo de hidrocarburos en el oleoducto.

“El tramo afectado permanece aislado” y el derrame de petróleo aguas abajo “está contenido”, dijo la compañía en un mensaje el viernes.

An oil spill in a creek in northeastern Kansas this week is the largest for an onshore crude pipeline in more than nine years and by far the biggest in the history of the Keystone pipeline, according to federal data. https://t.co/peXmN0xtY5

— The Associated Press (@AP) December 9, 2022