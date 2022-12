Tribunal de Texas rechaza demanda contra médico que violó ley de aborto estatal

Un juez en San Antonio desestimó una demanda que se presentó en contra de un proveedor de servicios médicos de reproducción de Texas, quien violó intencionalmente una ley estatal de aborto que permite a cualquier persona presente una demanda en contra del aborto.

En Texas existe una ley conocida como Proyecto de Ley 8 del Senado (SB 8), la cual permite que cualquier persona presente una demanda contra alguien que “ayude o sea cómplice” en un aborto después de seis semanas de embarazo.

El juez estatal de distrito en el condado de Bexar, Aaron Haas dijo que las personas que no tienen conexión con el aborto prohibido y que no han sido perjudicadas por él, no tienen derecho a presentar estas demandas, informó The Texas Tribune.

“El fallo sienta un precedente importante, pero no anula la ley“, dijo Marc Hearron, asesor principal del Centro de Derechos Reproductivos.

El Dr. Alan Braid de San Antonio había practicado abortos en Texas desde que se pronunció Roe vs. Wade en 1973, ahora decidió violar intencionalmente la ley (SB 8) para atraer una de estas demandas privadas.

“Quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya en su intento de evitar que se probara esta ley descaradamente inconstitucional”, escribió Braid en un artículo de opinión en The Washington Post .

En cuanto el Dr. Braid realizó lo necesario, inmediatamente presentaron tres demandas en su contra. El mismo medio de comunicación explicó que dos de estas demandas nunca fueron notificados formalmente. Pero una, que fue presentada por un residente de Chicago, llamado Felipe Gómez, procedió a través de los tribunales.

El fallo del juez estatal Aaron Hass en el caso Felipe Gómez es el primero y único de la ley SB 8 que se resuelve en un tribunal. Marc Hearron señaló que Gómez, quien se representó a sí mismo, apelaría la decisión que desestimó su demanda.

El Proyecto de Ley 8 del Senado (SB 8) entró en vigencia en septiembre de 2021, y se convirtió en la ley de aborto más restrictiva del país. La ley prohíbe los abortos después de la detección de actividad cardíaca fetal, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo, tiempo en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

Después de entrar en vigor casi todas las clínicas del estado dejaron de practicar abortos después de las seis semanas de embarazo. Además de la prohibición de seis semanas, Texas también está operando bajo varias prohibiciones penales de aborto que entraron en vigor después de la anulación de Roe vs. Wade en junio. Los médicos que practican abortos en Texas pueden enfrentarse a cadena perpetua.

A raíz de la entrada en vigor de esas leyes, el Dr. Braid cerró su clínica en San Antonio y en Tulsa. “Es desgarrador que los tejanos aún no puedan obtener atención médica esencial en su estado natal y que los proveedores tengan miedo de hacer su trabajo”, dijo Braid en un comunicado.

“Aunque nos vimos obligados a cerrar nuestra clínica de Texas, seguiré atendiendo a los pacientes de toda la región con la atención que merecen en las nuevas clínicas de Illinois y Nuevo México”, finalizó.

Después de las elecciones intermedias el aborto quedó protegido en cuatro estados: Michigan, Vermont, California y Kentucky, blindaron los derechos reproductivos de las mujeres en las leyes locales. Los grupos a favor de los derechos reproductivos celebraron los resultados de los referendos y con esto refleja el interés que los estadounidenses tienen por evitar la prohibición del aborto, tras la revocación de Roe vs. Wade el 24 de junio.